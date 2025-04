Dit is de allerlaatste BMW Alpina B10 Biturbo

Carina Bovensiepen stelt ons de laatste Alpina B10 Biturbo voor.

Het is wellicht niet het heeeeeeeetste autonieuws, maar uw trouwe verslaggever laat natuurlijk geen moment onbenut om over de BMW E34 5-Serie te schrijven. In het bijzonder niet, als het ook nog eens om een Alpina E34 gaat. De hoogtijdagen van BMW, de hoogtijdagen van Alpina, allemaal verenigd in één auto? Ja, bitte.

Oké eerlijk is eerlijk, stiekem zou ondergetekende misschien wel liever een atmosferische Alpine E34 hebben. Doch de B10 Biturbo, was in zijn tijd wel écht iets speciaals. De auto nam het op (en won van) de Testarossa, ging op de foto naast vliegtuigen, enfin je kent het wel, al die fabelachtige jaren ’80 dingen.

Dat kon allemaal omdat Alpina de grote zes-in-lijn pakte van BMW en daar twee Garrett T25 turboladers op monteerde. Dat pompte de zespitter op tot 360 pk. Meer dus dan de E34 M5 had, want die had aanvankelijk 315 en later 340 pk. Los daarvan was het koppel natuurlijk vele malen indrukwekkender (520 Nm). Het is daarmee een van de weinige Alpina’s die duidelijk nog een trapje hoger stond dan zijn evenknie van M GmbH. Hij was dan ook, let wel, twee keer zo duur. Alpina durfde te dromen, zogezegd. Met een topsnelheid van 291 km/u, was de B10 dan ook wel de snelste sedan…*Clarkson accent aan* in the world…

Hoewel de auto tevens peperduur was, werden er toch nog 507 gemaakt. De laatste versies, hadden de looks van de gefacelifte E34, met bredere nieren, modernere spiegelkappen en nog wat kleine wijzigingen. Naar nu blijkt heeft Alpina zelf de allerlaatste maar gewoon zelf gehouden. Logisch ook, want potentieel is dit de meest bijzondere, toonaangevende auto die ze ooit gemaakt hebben. Misschien op de E9 na waarmee ze owneerden in de Duitse toerwagenklasses.

Nu Alpina van BMW is, gaat de familie Bovensiepen zich mogelijk wentelen in het rijke verleden. Carina Bovensiepen, kleindochter van wijlen Burkard, stelt op de gramz het erfstuk aan ons voor. Lekker hoor…Koop dan?

https://www.instagram.com/p/DIB9GqlIHAl