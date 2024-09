BMW voorziet somberder 2024

BMW heeft de verwachtingen bijgesteld voor 2024, met dank aan al die terugroepacties.

In autoland is de economie aan het afkoelen. Ook BMW sorteert voor op een minder goed jaar. Het Duitse autoconcern heeft de verwachtingen naar beneden bijgesteld. De BMW Group verwacht minder winst te maken dan ze aan het begin van dit jaar hadden gedacht. Het heeft niet eens zozeer te maken met een eventuele tegenvallende autoverkoop.

2024 jaar met terugroepacties voor BMW

Het heeft voornamelijk te maken met de terugroepacties van dit jaar. De BMW Groep is afgelopen maanden meerdere keren in het nieuws geweest vanwege verschillende terugroepacties. Prima voor de consument, die gratis euvels aan hun auto kunnen laten fixen door de dealer. Vanzelfsprekend draait BMW op voor de kosten, dat loopt natuurlijk op met al die honderdduizenden auto’s.

Het concern had een winstverwachting van 8 tot 10 procent voor 2024. Dat is nu bijgesteld naar 6 á 7 procent.

Terugroepactie vanwege remsysteem IBS

De grootste pijn in de kont is gerelateerd aan problemen met het remsysteem IBS. Dat staat voor Integrated Braking System en Continental is verantwoordelijk voor het leveren hiervan. Er zijn niet alleen terugroepacties voor auto’s met dit remsysteem, maar ook een leveringstop van nieuwe exemplaren. In totaal zijn meer dan 1,5 miljoen voertuigen betrokken bij de actie, aldus BMW in een persbericht. Volgens Automotive Online worden in Nederland 23.000 auto’s teruggeroepen. Het gaat hier om zo’n 19.000 BMW’s en 4.000 MINI’s.

Mocht jij een BMW of MINI rijden met IBS hoef je niet bang te zijn dat de auto gevaarlijk is of iets dergelijks. Het is echter zo dat je wat harder op de rem moet trappen dan gebruikelijk. Met de terugroepactie lost BMW dat probleem op, zodat je auto weer remt zoals je gewend bent. Klanten zouden inmiddels zijn geïnformeerd over de terugroepactie.