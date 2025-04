Unieke estate op Marktplaats is de perfecte familiebak

Zeeën van ruimte in een getunede estate waar er maar 600 van zijn: het kan gewoon op Marktplaats.

Een tijdje geleden schenen we (nou ja, ik) wat licht op de situatie rondom Subaru in Nederland. En we schrikken een beetje van de zeer lage verkoopcijfers, maar ook de zeer hoge prijzen. Inmiddels heeft Subaru contact gehad met Autoblog waardoor we weten hoe de vork in de steel zit en het is heel simpel: Subaru wil blijven vasthouden aan hun DNA. Vierwielaandrijving en ietwat grote boxermotoren horen daarbij, vandaar dat ook de Solterra enkel als Dual Motor bestaat. Helaas heeft de Nederlandse staat wat moeite mee qua voordelige prijzen. Het is allemaal de schuld van de overheid!!1!

Subaru

Zonder dollen, één ding wil ik als schrijver van dat stuk duidelijk hebben: ik wil Subaru niet de grond in trappen. Het is een merk met een rijke historie waar ze tegen wil en dank aan blijven vasthouden en daar heb ik niks dan respect voor. Bij rallysport denk ik gelijk aan de heldenauto uit mijn kindertijd, de Impreza WRX STI. Subaru is een beetje slachtoffer van het feit dat de zaken die een auto betaalbaar maken, in Europa/ons land dan, haaks staan op hun DNA. Het is jammer, maar wel de realiteit.

Uniek

In de VS scoort Subaru namelijk nog erg hoog, want daar zijn de prijzen een stuk beter en komt ook de betrouwbaarheid voor je geld beter uit de verf. Stof tot nadenken: Jerry Seinfeld kon onlangs melden in de podcast van The Smoking Tire dat hij naast zijn Porsches veel rijdt in zijn ‘dagelijkse auto’, een Subaru WRX STI S209. De komiek c.q. acteur kan de Subaru waarderen om een hele simpele reden: hij is op en top Japans. Volgens Seinfeld waren auto’s vroeger een reflectie van het land waar ze vandaan komen. Bijna elk merk is eenheidsworst geworden, behalve Subaru, waar ze ‘duidelijk hun Japanse eigenwijsheid in hebben kunnen stoppen’.

Nou ben ik geen Jerry Seinfeld (wat ook voordelen heeft), maar ik kan me wel vinden in zijn denkwijze. Sterker nog: je mag weten dat er in plaats van een Mazda 6 Sportbreak bijna een vierde generatie Subaru Legacy was gekomen. En die staat nog steeds hoog op de lijst, echt waar. En wel hierom.

Legacy spec.B STI

Oké, ik zou het liefst een versie met de zescilinder vinden, maar qua ultieme Subaru Legacy’s moet je eigenlijk deze zeer beperkt gebouwde speciale editie hebben. Dit is de Subaru Legacy spec.B ’tuned by STI’. Spec.B was al de iets verbeterde versie van de Legacy met elke motor, met de B voor Bilstein (al kunnen we dat nergens honderd procent bevestigd vinden, wel dat Bilstein-dempers een belangrijke upgrade voor deze spec is). Voor de Japanse markt deed STI daar nog eens hun plasje over, exclusief voor de GT spec.B met de 2.0 liter EJ20-motor uit de Impreza. Het is dus eigenlijk min of meer precies de specificatie van een Impreza WRX STI in een Legacy.

Upgrades

Concreet betekent het nog verder aangepaste Bilstein-dempers met een heuse STI-veerpootbrug voor betere rijdynamiek. STI voegde er ook 18 inch velgen aan toe om 17 inch Brembo-remschijven te kunnen huisvesten. Ook werd er getweaked aan de computers van de auto: de ECU is anders afgesteld, evenals de tractiecontrole. Ook het ‘Subaru Intelligent Drive’-systeem (SI Drive) met verschillende rijmodi kan scherper reageren op je input dankzij STI. Optisch kreeg je naast de velgen ook een aangepaste voorsplitter en half alcantara stoelen. Qua vermogen heb je het over 265 pk voor de automaat met vijf versnellingen zoals in dit exemplaar. De handbak haalde het volledige ‘herenakkoordvermogen’ van 280 pk. Slechts 600 exemplaren van de Legacy spec.B werden omgebouwd naar de STI-versie, enkel voor Japan.

Familiebak

Daarmee is een WRX STI estate natuurlijk de iets makkelijker te verkrijgen versie van deze Subaru Legacy, maar de Legacy wint het dan weer op het zijn van de aantrekkelijkere grote broer (da’s een mening) en het hebben van een grote sloot meer ruimte (da’s een feit). Als dikke familiebak scoort de Legacy dus meer punten. Goed, je hoort het: er zijn genoeg redenen om in ieder geval deze Subaru te kopen. En het mooie is: dat mag.

Kopen

Ondanks zijn exclusieve levering in Japan is deze Subaru Legacy spec.B STI namelijk in Nederland geëindigd. De partij die hem importeerde biedt hem aan op Marktplaats. Scheelt weer werk. De import gebeurde in 2023 en de auto komt uit 2006. Hij is donkerblauw. WR Blue Mica had natuurlijk extra punten opgeleverd, maar je kan niet alles hebben. Oh ja, en het stuur zit aan de verkeerde kant, maar met een automaat merk je daar minder van dan met een handbak. Dan maar wat minder (of achteruit) door de McDrive.

De prijs van 15.750 euro voor een bijna 20 jaar oude Legacy is fors, maar dan krijg je wel een exemplaar met slechts 102.538 kilometer op de klok. Gezien de bereidheid dan wel verplichting van Japanners om goed te zorgen voor hun auto’s koop je daarmee zonder meer een goede auto. En ook nog eens een zeldzame. Zie je wel, Subaru’s kunnen hebberig maken. Koop dan!!1!