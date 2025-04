Rijd deze week niet te hard, ik herhaal, rijd deze week niet te hard!

Normaal gesproken vinden wij van autoblog het niet zo’n probleem als je met de vlam in de pijp over ’s Heeren wegen ragt. Maar komende week kan je het beter even niet doen.

Ooit hadden we nog een land wars van betutteling, doch die tijd is net zo lang geleden als de tijd dat we nog vijftien miljoen mensen hadden. In het huidige Nederland mag testosteron natuurlijk niet meer, dus worden overal rubber stoeptegels geplaatst. Behalve dan waar het echt nodig is, namelijk waar het gaat om manieren om de roverheid een beetje kort te wieken en in toom te houden. Verkeersboete.nl strijdt heldhaftig door, maar subsidies om rechtzaken te voeren zijn flink uitgekleed. Kritiek op zichzelf achten NL ambtenaartjes over het algemeen niet zo bon ton.

Sprekende over verkeersboete.nl; de kans bestaat dat je die de komende week nodig hebt. In Nederland gaat morgen namelijk de flitsweek los. We doen wat dat betreft weer lekker mee met de bredere Europese flitsmarathon. Het wordt dus nog meer dan normaal opletten op struikrovers in de berm. Vorig jaar leverde de flitsweek namelijk maar liefst 23.000 extra boetes op bovenop de normaal. Ka-Ching!

Uiteraard gaat het de Europese organisatoren niet om de inkomsten, althans niet formeel. Het heeft allemaal te maken met het verhogen van de veiligheid. Roadpol, een netwerk van Europese verkeerspolitie organisaties, claimt dat te hoge snelheid een oorzaak is van ongelukken en letsel. Dit terwijl wij allen weet dat snelheid niet dodelijk is, louter plotseling stil komen te staan.

Enfin, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dus zet allemaal die Flitsmeister, Waze en desnoods de TomTom flitsmelder simultaan aan komende week. En meldt natuurlijk ook vooral even waar je de rovers tegenkomt. Zo komen wij strijders tegen het verdorven systeem hopelijk zonder grote kleerscheuren door de flitsterreur heen. Waarvan akte.