Uniek: een Maserati MC12 op de openbare weg in Nederland!

Dit is de eerste keer dat we een Maserati MC12 in het Nederlandse straatbeeld zien.

Wat is de Heilige Graal voor spotters? We hebben de McLaren F1 deze titel al eens gegeven, maar de Maserati MC12 komt aardig in de buurt. Van de MC12 zijn er slechts 50 gebouwd en heeft er nog nooit een op Nederlands kenteken gestaan. In 2021 was er eentje gespot op trailer, maar nu zien we voor de allereerste keer een Maserati MC12 die op de openbare weg rijdt in Nederland.

Alsof dat nog niet bijzonder genoeg is: de foto boven dit artikel is gemaakt vanuit een Ferrari Enzo! Fotograaf @Row1 kreeg de unieke kans om een Enzo én een MC12 te fotograferen in opdracht van Hoefnagels. Een man in een regenjas heeft ons toegefluisterd dat de MC12 ook op kenteken komt. Dat zou betekenen dat 21 jaar na dato het eerste exemplaar op Nederlands kenteken staat.

Een Enzo en een MC12 naast elkaar levert ook unieke beelden op. Aan de proporties is te zien dat de MC12 op de Enzo gebaseerd is, maar de Maserati heeft toch hele andere afmetingen. De MC12 is met een lengte van 5,14 meter aanzienlijk langer dan de Enzo (die 4,70 meter lang is). De extra lengte zit ‘m vooral in de overhang aan de achterkant, maar ook de wielbasis is langer. Tegelijkertijd is de MC12 nog een stukje breder.

Qua uiterlijk delen de MC12 en de Enzo slechts één onderdeel: de voorruit. Onderhuids zijn er uiteraard meer overeenkomsten. De auto’s delen dezelfde 6,0 liter V12 en geautomatiseerde 6-bak. De motor was wel ietsje geknepen in de MC12. Daar leverde deze 630 pk in plaats van 660 pk. Met zijn grotere afmetingen is de Maserati ook zwaarder: 1.500 kg versus 1.255 kg.

Nog een verschil dat het benoemen waard is: de MC12 is een targa, zoals de Ferrari F50 dat ook was en later de LaFerrari Aperta. Als je een Enzo met een open dakje wilde moest je dus bij Maserati zijn. Klein nadeeltje: er is nergens plek in de auto om het dak op te bergen, dus die moet je er alleen af halen als je zéker weet dat het droog blijft.

De Ferrari Enzo is met 400 gebouwde exemplaren al aardig zeldzaam, maar de MC12 is nog een factor 8 zeldzamer. Met een oplage van 50 stuks is deze auto echt extreem zeldzaam. Daarom is het bij deze de Spot van de Week. Normaalgesproken doen we dat niet met fotoshoots, maar voor deze maken we toch een uitzondering.

