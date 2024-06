BMW verslaat Tesla

Tesla was ooit een pionier, maar links en rechts beginnen andere merken de Amerikanen in te halen.

Zeg je zelfrijdende auto, zeg je Tesla. Geen ander merk ter wereld heeft de marketing op dit gebied zo goed voor elkaar als de Amerikaanse autofabrikant. Dat begon met Autopilot en later de veelbelovende woorden Full Self-Driving (FSD). In de wereld van autonoom rijden gaat het om rijassistenten van level 2.

En in dat opzicht begint Tesla achter te lopen. Mercedes had met Drive Pilot al level 3 technologie in huis. BMW is nu het eerste automerk ter wereld dat level 2 en level 3 in één auto combineert. De eer gaat naar de BMW 7 Serie, waar de technologie op debuteert.

Level 2

Level 2 autonoom rijden betekent dat de BMW Highway Assistant je helpt met snelheden tot 130 km/u. De auto zorgt dat je netjes binnen de lijntjes blijft rijden en de bestuurder kan rustig het stuur tijdelijk loslaten. De bestuurder moet wel altijd blijven opletten en kunnen ingrijpen met level 2. Men krijgt dan ook af en toe de melding om het stuur even vast te houden.

Level 3: BMW Personal Pilot

Het grote nieuws hier is dat BMW level 2 en level 3 voor het eerst combineert. Met BMW Personal Pilot kan de auto zelfstandig rijden in wegverkeer tot 60 km/u. Deze assistent helpt je vooral in de file. Met level 3 mag je als bestuurder andere dingen doen in de auto en hoef je niet langer op de weg te letten. De auto neemt het echt over.

BMW spreekt over lezen, bellen, tekstberichten sturen of video’s streamen. Oef, dat klinkt toch een beetje gek om dat in een rijdende auto te doen als je achter het stuur zit. De auto kan nog steeds vragen om in te grijpen. Ga dus zeker niet achterin je BMW 7 Serie zitten en voetbal kijken op het Theater Screen. De level 3 autonoom rijden assistent kan bijvoorbeeld stoppen met functioneren als er wegwerkzaamheden zijn.

Kost dat?

Het zit niet standaard op je BMW 7 Serie. De Highway Assistant en Driving Assistant Professional zijn exclusief verkrijgbaar in Duitsland als pakket (BMW Personal Pilot L3) voor 6.000 euro. Vanaf augustus is de technologie verkrijgbaar. Onder andere vanwege regelgeving rolt BMW de techniek voorlopig enkel uit voor de Duitse markt.