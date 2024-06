Audi RS Q8 Performance: mooie Lamborghini

De Duitse SUV in maatpak is bijna net zo krachtig als zijn Italiaanse neefje.

Als je helemaal weg bent van het vermogen van een Lamborghini Urus, maar er niet zo banaal wil bij rijden heeft Audi de RS Q8 voor je. Technisch eigenlijk dezelfde auto in vele opzichten, alleen ziet het er wat allemaal wat behoudender uit. De Urus stond met 50 pk extra altijd een streepje voor op de RS Q8.

De nieuwe Audi RS Q8 Performance kruipt nu richting het vermogen van de Lamborghini Urus van voor de facelift. Voor als je dat niet weet, de Urus beschikt over 650 pk aan vermogen. Na de facelift werd dit minimaal 666 pk. De RS Q8 Performance is goed voor 640 pk en 850 Nm koppel schoon aan de haak. Dat is een vermogenstoename van 40 pk in vergelijking met een regulier exemplaar.

Nu is het vermogen wat kietelen niet het enige wat Audi heeft gedaan met de RS Q8 Performance. Het uiterlijk is ietwat wat aangepast, met bijvoorbeeld grote luchtinlaten, een 3D-honingraatstructuur in de grille en blades in matgrijs. De uitlaten zijn met de Performance verwerkt in de diffuser. Daarnaast heeft de diffuser op de Performance een rode reflector. De Performance is uitgerust met een lichtgewicht uitlaatsysteem met glanzende zwarte uitlaatpijpen. Carbon keramische remmen zijn standaard.

De SUV doet de naam Performance eer aan. Want het ding komt prima van zijn plek. 0-100 km/u in 3,6 seconden en een topsnelheid van 250 km/u. Of 305 km/u als je extra geld op tafel gooit. Wat je natuurlijk altijd moet doen, want een gewone RS Q8 loopt ook al gemakkelijk 250.

Het mechanisch sperdifferentieel verdeelt de power 40:60 over de voor- en achterwielen. Het sper kan de power maximaal 70% naar de voorwielen sturen en maximaal 85 procent naar achteren. Standaard op de nieuwe Audi RS Q8 Performance is adaptieve luchtvering met elektrisch aangestuurde demping. De rijhoogte kan tot 90 mm variëren. Ook standaard is vierwielbesturing.

Opties op de Audi RS Q8 Performance

Opties aanvinken kan nog steeds, geen probleem. Bijvoorbeeld een advanced onderstel, met aangestuurde actieve rolstabilisatie en een sportdifferentieel. Bovendien is het dynamiek pakket plus een must, om die eerder aangehaalde topsnelheid van 305 km/u te kunnen halen.

De RS Q8 Performance staat standaard op 22 inch wielen, 23 inch is optioneel. De 23 inch exemplaren brengen een gewichtsbesparing van 20 kg met zich mee. Heel belangrijk op een.. SUV. Een ander voordeel van de 23 inch wielen is dat deze zorgen voor een nog betere koeling van de remmen. Niet onbelangrijk op de autobahn.

Audi brengt de RS Q8 performance in het vierde kwartaal van 2024 op de markt. Prijzen en pakketen worden aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.