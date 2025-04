Kwalificatie GP Japan 2025: een spannende ontknoping!

McLaren pakt GEEN pole in Japan. En hoe zit het met Tsunoda versus Lawson?

Na twee races is het duidelijk dat McLaren de favoriet is dit seizoen, maar er kan nog van alles gebeuren dit seizoen. Voor de GP van Japan zijn de ogen ook vooral gericht op Yuki Tsunoda. Kan hij wél wat met de Red Bull, nadat Lawson rücksichtlos aan de kant is geschoven? Of is Lawson beter af in de Racing Bull? We gaan erachter komen tijdens de kwalificatie voor de GP van Japan 2025.

Q1

Als de eerste sessie in volle gang is prijkt Lando Norris alweer bovenaan het scoreboard. Wat telt zijn de laatste minuten. Tsunoda – die tijdens de vrije trainingen al een goede indruk maakte – geeft meteen zijn visitekaartje af door direct achter Verstappen aan te sluiten op een zevende plek. Intussen weet Lawson op het nippertje zijn Racing Bull naar Q2 te rijden (wat hem niet lukte met de Red Bull, mind you). De beide Saubers en Alpines vliegen eruit, net als Stroll en Bortoleto.

De afvallers zijn dus:

16. Nico Hulkenberg

17. Gabriel Bortoleto

18. Esteban Ocon

19. Jack Doohan

20. Stroll

Q2

Tijdens Q2 moet de rode vlag weer tevoorschijn gehaald worden, met nog 8 minuten te gaan. Op dat moment staat Lando Norris weer bovenaan. De rode vlag wordt niet veroorzaakt door een crash, maar door gras dat in de fik staat. De vrije trainingen werden ook al geteisterd door dergelijke bermbrandjes. Als de sessie weer hervat wordt zien we dat Yuki Tsunoda het toch moeilijk krijgt. Hij noteert een matige tijd en is daarmee kansloos voor Q3. Extra pijnlijk is het feit dat Lawson een snellere tijd noteert… Dat is echter ook niet genoeg om door te gaan naar Q3. Isack Hadjar krijgt dat wél voor elkaar en steek zowel Lawson als Tsunoda de loef af. Intussen noteert Verstappen de derde tijd.

De afvallers zijn:

11. Pierre Gasly

12. Carlos Sainz

13. Fernando Alonso

14. Liam Lawson

15. Yuki Tsunoda

Q3

Als Q3 goed op gang is gekomen noteert Verstappen een mooie tijd van 1:27.278, maar Piastri klapt er meteen overheen. Norris kan Verstappen echter niet verbeteren en noteert slechts een vierde tijd. Russell is sneller dan Norris, en Leclerc even later ook. Daarmee zien we vier verschillende teams in de top vier. Lando vecht echter terug met een paarse eerste sector. En inderdaad: hij noteert de snelste tijd met nog een paar seconden op de klok. MAAR… Verstappen is ook nog onderweg en verbetert de tijd van Norris! Piastri rijdt nog twee paarse sectors, maar grijpt toch mis. Oftewel: Verstappen flikt het gewoon weer en pakt pole ten koste van de McLaren’s!

Top 10 Kwalificatie GP Japan 2025

De top 10 ziet er nu als volgt uit: