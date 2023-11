BMW i7 M70 – test en video

Een test van de sterkste BMW ooit slaan we niet af, rond Lissabon reden we dus in de i7 M70. Een kanon.

Soms ben je benieuwd naar de “snelle” versie, maar eerlijk is eerlijk: de i7 xDrive60 en de M760e vond ik al geen stakker. Je kunt je afvragen of er nog meer vermogen nodig is, maar die vraag is tegelijkertijd ook overbodig.

Het was ook nooit “nodig” dat er twaalfcilinders in de A8, 7-serie en S-klasse werden gelepeld, maar het gebeurde wel. Een deel van de markt wil simpelweg het dikste en heeft ook de middelen om die dromen waar te maken. Jij en ik horen waarschijnlijk bij het deel van de markt, waarvoor de eerste opmerking ook opgaat, maar de tweede helaas niet.

BMW M Gmbh en elektrificatie

Afhankelijk van jouw politieke geaardheid word je hier blij van of niet. Voorlopig is de koers wel duidelijk: onder de leiding van de EU is afgesproken dat het in 2035 klaar is met de verbrandingsmotor. Dus ook klaar met de huidige M2, M3, M4, M5, M8 met die heerlijke zes-in-lijn of V8. Met de komst van de BMW XM die alleen met plug-in hybride aandrijflijnen is te krijgen, is ook een duidelijke stap gezet.

De BMW i7 M70 is niet het eerste elektrische M-performance model. Het zijn er inmiddels al vier: de i4 M50, iX M60, de i5 M60 en deze i7 M70. Oh en voordat je in tranen uitbarst over het vertrek van de plofmotoren: de BMW i4 M50 was BMW M GmbH’s bestverkopende model in 2022. Klanten hebben er blijkbaar wel trek in, een elektrische BMW met een beetje performance.

BMW i7 M70 power

De elektrische motor op de achteras is 456pk sterk, op de vooras zit een 258 pk sterke elektromotor. Met slechts één van beiden zou het ook al prima leven zijn, dus het totale vermogen is nogal overdadig.

Het maximale koppel geeft de i7 M70 alleen vrij als je de Sport Boost (0,8s aan de flipper achter het stuur trekken) of de M Launch Control gebruik, anders is er slechts 1.045 Nm beschikbaar. In de full-attack modus levert de BMW i7 M70 660pk en 1100Nm. De sprint naar de 100 doet de i7 M70 in 3.7s en daarmee is het de snelste productie BMW ooit.

De acceleratie is ook echt indrukwekkend en niet alleen vanaf stilstand. De i7 M70 biedt meer vermogen dan ook maar iemand nodig kan hebben. Op de autobahn heb je immers meer aan meer range, maar hoe gestroomlijnd en efficient de i7 ook is, iedere EV trekt op tempo de accu sneller leeg dan je wilt. De topsnelheid van de BMW i7 M70 is begrensd op 250 km/u.

Accu, laden en actieradius BMW i7 M70

In de maar liefst 2.695kg zware koets zit een groot accupakket in de bodem geschroefd. De bruto capaciteit is 106 kWh groot, waarvan 101,7 kWh bruikbaar is. De WLTP range is daarmee maximaal 560km.

Net als de andere versies kan BMW i7 M70 tot 195 kW snelladen aan een DC laadpaal. In 10 minuten laadt de BMW i7 170km aan stroom bij. Thuis of aan de publieke AC laadpaal haalt de BMW i7 standaard 22 kW via een driefasen aansluiting, vooral bij publieke palen kan dat een voordeel zijn.

Freude am fahren in de i7 M70

Als je de test van de i7 xDrive60 herinnert, dan weet je dat we best te spreken waren over het weggedrag van de i7. Een kleine vermogenskuur (+116pk) en een aangepakt onderstel maken de BMW i7 M70 nog leuker om mee te nemen voor een test.

Het onderstel is op diverse punten aangepast, maar er zijn bijvoorbeeld ook verstevigingen aangebracht bij de veertorens. Het volume van de kamers van de luchtvering is verkleind en de dempers zijn ook specifiek voor de i7 M70. Standaard krijgt de BMW i7 M70 Integral Active Steering (achterwielbesturing) en het Executive Drive Pro chassis pakket inclusief actieve roll stabilisatie met Active Roll Comfort. De forse 21-inch M velgen zijn ook standaard en zijn aerodynamisch geoptimaliseerd.

Het maakt dat het leuk is om met de forse en zware i7 M70 op pad te zijn. Op de bochtige wegen rondom Lissabon zitten het gewicht en de omvang je amper in de weg. Het is echt knap hoe BMW je zonder gene in staat stelt hoge snelheden te halen op een bochtig parcours. Vooral als je bedenkt hoe comfortabel de i7 M70 ook kan zijn.

Dat ook M gmbh er nog niet helemaal is met echt sportieve EV’s, bleek uit een geïnspireerde rit door de bergen. Bergaf gaf de recuperatie er snel de brui in. Het forse gewicht en wat hogere snelheid liet blijkbaar te veel stroom de accu invloeien. Gelukkig zijn er ook nog gewone remmen aan boord.

Prijs en conclusie BMW i7 M70 test

Ten opzichte van de al formidabele BMW i7 xDrive60 biedt de M70 rationeel niet heel veel meer. De M badge is leuk, het uiterlijk iets sportiever, maar de extra paardenkrachten zijn niet heel erg nodig.

Alleen het nutteloze feitje dat de i7 M70 de snelst sprintende BMW is, is wel geinig. Hopelijk rijdt geen van je vrienden een Taycan Turbo S of Model S Plaid, want dan lachen ze om dit soort cijfers. De i7 is de enige met een echt comfortabele zit achter, maar om je te laten chauffeuren is een i7 xDrive60 al meer dan snel genoeg.

De i7 M70 is strikt genomen niet een echte aanrader, maar wellicht gaat het net als bij gewone 7-series. Ook daar was het topmodel (met V12) behoorlijk overbodig, maar er is altijd een kopergroep die altijd voor de dikste gaat.