Novitec Ferrari 296 GTS is een must [video]

Bestellen maar, Novitec heeft spulletjes voor je Ferrari 296 GTS.

De 296 GTS is wat ondergetekende betreft dé lekkerste moderne Ferrari van dit moment. De zescilinder klinkt fantastisch, het gaat achterlijk snel en het smoelt goed. Novitec heeft nu goodies voor de Ferrari 296 GTS, dus pak je portemonnee er maar bij.

In Nederland is Novitec inmiddels gemeengoed op veel moderne Ferrari’s. Vooral de uitlaten van de Duitse tuner zijn populair. Vaak over de top, maar o zo gaaf. In het geval van de turbo zescilinder weet Novitec er nog meer uit te halen. Daar blijft het natuurlijk niet bij.

Standaard levert de 296 GTS een gezonde 830 pk. Wat Novitec betreft kan daar nog 38 pk bij, wat het totaal brengt naar 868 pk. Verder kan de tuner een nieuw uitlaatsysteem, 21/22 inch wielen en carbon items leveren ter bevordering van de aerodynamica.

Novitec 296 GTS autobahn video

De uiterlijke tuning bestaat uit een front lip, een spoiler boven het motorgedeelte, een ducktail en een diffuser. Het nieuwe uitlaatsysteem met twee centrale pijpen valt ook lekker op. Het ziet er -naar mijn bescheiden mening- tof uit.

En dan kun je niet anders concluderen dat de Novitec Ferrari 296 GTS een dikke sjaak is. De vraag was al eigenlijk waarom je in vredesnaam zou doorsparen voor een SF90 Spider. Met deze tuning voor de 296 GTS is het model nog gewilder. Laten we wel wezen: de zespitter heeft meer symfonie dan de wat gedempte V8.

Nederland kent genoeg partijen die Novitec spullen leveren voor je Ferrari. Die bedrijven staan ongetwijfeld met wrijvende handjes klaar om orders aan te nemen. Novitec heeft in het persbericht niet bekendgemaakt wat al dat lekkers op de Ferrari 296 GTS kost. Dat wil je ook niet weten denk ik, want zeker met carbon kan het prijskaartje behoorlijk oplopen. Liever het dichte broertje? De Novitec 296 GTB is er ook.