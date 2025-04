EV-verkopen +35% in Duitsland, maar Tesla keldert

EV’s zitten gewoon in de lift in Duitsland, en dan nog keldert Tesla hard.

We schreven eerder deze week al dat de totale verkopen van Tesla (wereldwijd dus) met 12,9% zijn gedaald. Dat komt vooral door Europa, want hier zijn de verkopen letterlijk gehalveerd. Om precies te zijn verkocht Tesla in het eerste kwartaal 56% minder auto’s op ons continent. Ouch…

Nederland hadden we al behandeld, maar het is ook interessant om nog even specifiek naar Duitsland te kijken. Dit was altijd de grootste Europese markt voor Tesla en de Model Y wordt hier natuurlijk gebouwd. Het is echter al een tijdje duidelijk dat Musk zich absoluut niet populair heeft gemaakt in Duitsland. Nu weten we ook de schade in Q1: over het hele kwartaal daalden de verkopen met 62%.

De afgelopen maand viel het nog enigszins mee: toen daalden de verkopen ‘maar’ met 42,5%. In Nederland zaten de Tesla-verkopen in maart met 65% in de min. De daling in Duitsland is echter vooral interessant als je kijkt wat de totale verkoop van EV’s deed.

De EV zit juist flink in de lift in Duitsland, vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar. Terwijl Tesla voor geen meter verkocht, steeg de totale verkoop van EV’s namelijk met 35,5%. Daar had Tesla dus ook van kunnen profiteren, ware het niet dat Elon Musk compleet zijn eigen glazen heeft ingegooid (figuurlijk, terwijl activisten het ook letterlijk doen).

Het lijkt er wel op dat Elon zijn belangrijke taak bij de Amerikaanse overheid bijna volbracht heeft. Na 130 dagen verloopt sowieso zijn status als speciale overheidsmedewerker. Wellicht heeft hij daarna weer meer tijd voor Tesla, al is Tesla op dit punt waarschijnlijk beter af zonder hem.