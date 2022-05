BMW wil dat je een kleurtje neemt op de 1 of 2 Serie

Zwart of grijs, weg ermee. Hup, bestel een kleurtje op je BMW 1 of 2 Serie met de Edition ColorVision.

Moeten we wel zeggen dat het hier niet gaat om de 2 Serie met borstharen, maar de Gran Coupé met voorwielaandrijving. Voor deze 2 Serie Gran Coupé en 1 Serie heeft BMW de Edition ColorVision bedacht.

De uitvoering brengt diverse nieuwe metallic kleuren naar de modellen in combinatie met een tweekleurige trim voor in het interieur. De Edition ColorVision maakt allerlei interessante combinaties mogelijk op de 1- en 2 serie Gran Coupé. Binnen dit pakket kun je onder meer kiezen voor één van de 50 BMW M-kleuren zoals Dakar Yellow, Daytona Violet en Macao Blue. Durf je toch geen kleur te bekennen dan is bijvoorbeeld Frozen Pure Grey een mogelijkheid.

Over M gesproken. Het is mogelijk om speciale BMW M 50 Jahre emblemen te bestellen voor op de motorkap, kofferklep en naafdoppen. Maar daarvoor kiezen is een beetje discutabel. Leuk om het feestje mee te vieren op een echte BMW M-auto. Maar op een regulier BMW-product geeft het toch een beetje een gek smaakje.

Verdere vernuftigheden voor de BMW 1- en 2 Serie Edition ColorVision is een donkere diffuser, Shadowline rondom en 18-inch Y-Spoke wielen. In het interieur opteer je voor een tweekleurige Dakota lederen trim. Je kunt kiezen uit de combinaties Black/Magma Red of Black/White. Mooi man.

Vanaf juli zijn de twee BMW-modellen in deze nieuwe uitvoering verkrijgbaar.