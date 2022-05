E63 AMG ramt Audi RS6 in opmerkelijke video

Dit filmpje roept alleen maar vraagtekens op. Een Mercedes-AMG E63 komt in botsing met een Audi RS6 Avant.

Je vraagt je af wat hier de bedoeling van is geweest. Vermoedelijk waren beide ‘coureurs’ bezig met een stunt. Maar soms zijn ideeën in je hoofd beter dan de daadwerkelijke uitvoering. Dat is ook zeker het geval met deze actie. Een omstander filmt hoe een Mercedes-AMG E63 een Audi RS6 Avant ramt. Succes met het invullen van het schadeformulier.

De Mercedes-AMG E63 komt met 4MATIC+ vierwielaandrijving. Echter is dit uit te schakelen waardoor je de volledige 612 pk naar de achterwielen kan sturen. Zo te zien heeft de bestuurder van de Mercedes deze feature inderdaad ingeschakeld. De Audi RS6 heeft met 560 pk ook voldoende vermogen onder zijn kont, maar geen uitschakelbare vierwielaandrijving. Het is dus de meest veilige van de twee in handen van niet capabele rijders.

Door vol op het gas te trappen vertrekt de AMG met rokende banden. Vervolgens was er geen sprake meer van controle. De tegemoetkomende Audi RS6 Avant kan niet meer worden ontweken en de station wordt door de Mercedes-AMG E63S in de zijkant geramd.

In beide gevallen is er sprake van een flinke schade. Het zal ongetwijfeld impact hebben op de vriendschap tussen de twee bestuurders. Als ze nog vrienden blijven..