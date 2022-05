Hier heb je de minste kans op autovernielingen

Verhuizen op basis van statistieken? Wie bang is voor autovernielingen kan vast de verhuisdozen pakken.

Behalve als je al in Overijssel of Drenthe woont. In deze twee provincies heb je statistisch gezien de minste kans dat je auto slachtoffer wordt van vandalisme. Dat blijkt uit een onderzoek van vergelijkingswebsite Slimster op basis van CBS-data.

Sowieso nemen het aantal meldingen van vandalisme af. Tien jaar geleden werd er nog 60.420 keer melding gedaan van bewuste schade aan een auto. Denk aan een afgetrapte spiegel of het opzettelijk zetten van een kras in de lak. In 2021 lag het aantal gevallen op 28.940. Nog steeds veel, maar een enorme daling in vergelijking met 2012.

Een andere fijne ontwikkeling is dat de politie steeds meer zaken oplost. In 2012 werden in slechts 7,9 procent van de gevallen een dader in de kraag gevat. In 2021 is dit gestegen naar 9,6 procent. Nog steeds zijn er helaas ongelofelijk veel zaken waar de dader vrijuit gaan. Had elke auto maar net zoals een Tesla van die slimme camera’s die een vandaal kunnen vastleggen hè.

Er honderd procent vanuit gaan dat het aantal vernielingen ook drastisch gedaald zijn kun je niet doen. De statistieken zijn immers gebaseerd op aangiftes van slachtoffers. Wanneer slachtoffers niet naar de politie stappen is er ook geen registratie van vandalisme. Het kan dus ook zo zijn dat mensen minder moeite nemen om aangifte te doen.

Autovernielingen per provincie

De meeste autovernielingen vinden plaats in de provincie Zuid-Holland. Het afgelopen jaar werden per duizend inwoners 1,91 auto’s vernield. Provincies Noord-Holland en in Noord-Brabant delen een tweede plek met 1,74 vernielingen per duizend inwoners. Op drie staat Limburg (1,73). Daarna volgen Groningen (1,64), Utrecht (1,62), Zeeland (1,53), Flevoland (1,49), Gelderland (1,38), Friesland (1,33), Drenthe (1,25) en Overijssel (1,23).

Foto: kras op een Alfa Romeo 8C via @Automotive op Autoblog Spots