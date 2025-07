Deze Porsche 997 is een échte Targa

Al weten we niet of dat nu een goede zaak is.

Bij een Porsche 911 Targa denk je natuurlijk aan de iconische rolbeugel. De 996 en 997 hadden deze echter niet. Deze auto’s zagen eruit als een coupé, maar dan met een iets andere raampartij. Het heeft ook wel wat, maar dit was toch minder iconisch.

Toch kun je nu een 997 kopen die wél die rolbeugel heeft. Dat is het werk geweest van Ruf. Voordat Porsche zelf op het idee kwam om de klassieke Targa-look terug te brengen, kwamen zij met de Ruf Roadster.

Het idee was top, maar de uitvoering liet toch wat te wensen over. De rolbeugel is bij de Ruf namelijk hoger dan de voorruit, en daardoor zijn de proporties een beetje raar. Ook heeft de Ruf geen fraaie gebogen achterruit, maar een plastic ruitje. Wat dan wel weer historisch verantwoord is.

Een Ruf Roadster is sowieso bijzonder, maar dit exemplaar is letterlijk uniek. Dit is namelijk de enige Ruf Rt Roadster. Deze is voorzien van een biturbo 3,8 liter zescilinder, die 600 pk levert. Dit is een opgeboorde versie van het blok uit de 996 Turbo. Dit is dus de 911 Turbo Targa die Porsche zelf nooit gebouwd heeft.

De 997 heeft ook een compleet nieuwe look gekregen, met andere bumpers en luchtinlaten boven de achterwielen. Deze vervangen de kenmerkende luchtinlaten die normaal vóór de achterwielen zitten bij de 911 Turbo. Zelfs de kleur is bijzonder: een matzilveren lak die afhankelijk van de hoek naar goud of naar blauw neigt.

Verder zijn ook het onderstel en de remmen nog aangepast. Ruf heeft dus weinig heel gelaten van de originele 997. Of het resultaat nu echt mooi is valt te betwisten, maar het is in ieder geval een unieke auto.

Daarom zul je ook zeer diep in de buidel moeten tasten voor deze auto. Broad Arrow Auctions gaat deze Ruf volgende maand veilen in Monterey en rekent op €770.000 tot €1 miljoen.