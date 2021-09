‘BMW Z8 Coupé’ met M3 motor is pure perfectie

Sommige dingen werken gewoon. De SVE Oletha, een ‘BMW Z8 Coupé’ met de V8 van een BMW M3, is één van die dingen.

Soms moet een auto het niet goed doen om het toch goed te doen. Dat wil zeggen: enorm dikke halo cars van een relatief normaal merk worden vaak enorm slecht verkocht, maar we herinneren ze wel als een goede klassieker. Perfect voorbeeld: de BMW Z8.

BMW Z8

Want qua kopers liep het niet storm voor een retro-achtige roadster van BMW in het jaar 2000, maar BMW gaf hem ons toch. Henrik Fisker deed het design (onder leiding van ons aller favoriete ontwerper Chris Bangle) en het moest een soort klassiek ogende retro-roadster worden à la BMW 507. Het eerste concept genaamd Z07 schitterde op de Frankfurt Motor Show in 1999. Dat ‘ie kwam lag trouwens wel aan het feit dat men de auto zag zitten, want ‘op veler verzoek’ ging de auto toch zowat ongewijzigd in productie. De auto leek op niks wat BMW des tijds in hun line-up had. De motor wel: dat was gewoon de heerlijk dikke 4.9 liter S62 V8 uit de M5, met 400 pk en een handgeschakelde zesbak. Zoals gezegd: er zijn niet veel van verkocht. Toch kijken we erop terug als een gave halo car uit 2000. Daar mag er nog eentje van komen.

SVE Oletha

Onze wensen worden vervuld én meer! Er is namelijk een nieuwe ‘BMW Z8 Coupé’. BMW maakte nooit een Z8 Coupé, dus een visie van hoe dat eruit ziet is altijd welkom. Klein dingetje: het is eigenlijk geen Z8. Er zit niet eens een BMW-logo op. Het is een project van Smit Vehicle Engineering (SVE) en de creatie luistert naar de naam Oletha. Dat even voor de administratie, want eigenlijk moet je bij de SVE Oletha even de auto zelf het werk laten doen. Wat. Een. Plaatje.

BMW Z8 Coupé met M3 V8

Zoals gezegd is deze BMW Z8 Coupé helemaal geen Z8, maar de SVE Oletha leent wel de styling van de retro-roadster. Als je het mij vraagt zelfs een stukje beter: de koplampen liggen net even wat beter op het plaatwerk en ook de fastback-coupélijn helpt. Ook lijkt de Oletha een stukje korter dan de Z8, vooral in de wielbasis: dat helpt ook.

Misschien denk je nu dat ondergetekende te veel gepaft heeft en je de styling niet zo veel aan vindt. Dit helpt misschien: de auto heeft wederom een lekker dikke V8. Er is gekozen voor de heerlijke natuurlijk ademende S65B44 V8 uit de BMW M3 (E92). Het is zelfs de iets grotere 4.4 liter grote unit uit de M3 GTS met ‘meer dan 450 pk’ en een redline op 8.500 toeren per minuut. Schakelen gaat met de hand en verder is er een scala aan upgrades om dit een bijzonder ding te maken. Verstelbare KW-veren, AP Racing remmerij, Michelin Sport 4S banden, noem het maar op. Verdere specs wat betreft snelheid voor de Oletha maakt SVE niet bekend.

Koets

Even terug naar de carrosserie van de SVE Oletha. Los van of je het mooi vindt of niet, daar is ook nog het één en ander over te zeggen. De koets is namelijk een mengsel van koolstofvezel-composiet, een bepaalde vorm van epoxy en 3D-geprinte metalen en plastics. Een lichtgewicht karakter lijkt de insteek te zijn. Waar de SVE Oletha op gebaseerd is, is niet bekend. Logica en delen van het ‘greenhouse‘ laten je BMW Z4 Coupé (E86) denken, maar dat is nergens bevestigd.

De SVE Oletha wordt door Smit Vehicle Engineering nog gezien als een prototype, dus wanneer en of je er eentje kunt kopen is nog niks over bekend. Verwacht geen stuntprijzen trouwens. Wat dat betreft kun je net zo goed mikken op een originele Z8, die trouwens momenteel op The Collectables te koop staat. Bof jij even.