Heftig: camper van 6,5 miljoen met ruimte voor Bugatti

Ben je Bugatti Chiron-eigenaar maar zit kamperen in je bloed, dan is deze Volkner Performance S camper van 6,5 miljoen euro echt iets voor jou.

Kamperen: je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Het begint bij een volgepakte Renault Clio en een tweepersoons tent, maar het eindigt in campers en caravans die niet onder doen voor een villa. Dat klinkt overdreven, maar deze Volkner Mobil Performance S kan nu oplopen voor 6,5 miljoen euro, inclusief een parkeerplekje voor je Bugatti Chiron(!).

Bugatti in je camper

Het is trouwens niet perse een camper in samenwerking met Bugatti, de Chiron is meer een voorbeeld. Niet alleen een voorbeeld van wat past – het moet een ietwat lage sport- of superauto zijn – maar ook wat het kaliber koper voor deze speciale Volkner Mobil Performance S is. Je zakken moeten diep zijn. Dan krijg je ook wat.

Volkner Mobil Performance S

De basis voor deze extreem dure Bugatti camper is de Performance-lijn van Volkner Mobil. Deze gigantische camper kennen we al een gezond aantal jaren, hij is in vele vormen voorbij gekomen. De nieuwste versie is wat bijgeschaafd voor 2021. De basis is een vrachtwagen van ofwel Mercedes met 430 pk, ofwel Volvo met 460 pk. Je moet dus ook een speciaal rijbewijs hebben.

Vooral het interieur moet boekdelen spreken. Nieuwe opties zijn bijvoorbeeld ‘hand veneered‘ houtinleggen in de kleur Brilliant Black. Ook werd er samengewerkt met Duits audiobedrijf Burmester, die bijvoorbeeld ook de optionele dure speakers van Mercedes doen. In de Volkner Performance S kost het systeem 300.000 euro(!). Er is voldoende te kiezen en samen te stellen: de Volkner Mobil Performance camper voor je Bugatti begint vanaf 2.035.000 euro, maar kan dus oplopen tot bijna 6,5 miljoen euro.

Volkner deelt zelf bovenstaande commercial van de camper waar de garage met Bugatti ook wordt getoond, evenals beeld van het interieur. Wil je een wat uitgebreidere tour, dan is er ook onderstaande video die het allemaal uitgebreid laat zien.