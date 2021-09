Deze Le Mans winnende Jaguar kun je nieuw kopen

In plaats van ja zeggen tegen een F-Pace 2.0 kun je ook zeggen: doe díe maar, een Jaguar C-Type ‘Continuation’ die gewoon nieuw gebouwd wordt.

Het is 1951. De wereld is nog een stuk eenvoudiger, auto’s zijn nog steeds redelijk exclusief en Jaguar behoort tot het beste wat het VK heeft te bieden op autogebied. Neem de XK120, dat is gewoon een rasechte legende. Van die XK120 kwam in 1951 de XK120 C, met de C van Competition. Daarmee weet je dat de XK120 C altijd al bedoeld was als racer.

C-Type

Het gaat om de underpinnings van een XK120 maar wel met een compleet nieuw frame en bijbehorende nieuwe koets. Ook de motor was ‘gewoon’ de 3.4 liter zes-in-lijn van de XK120. Wel met ietsje meer pk. Dat in combinatie met een lichtgewicht en aerodynamische koets zorgde ervoor dat de Jaguar XK120 C, die al snel ‘C-Type’ werd genoemd, twee keer de 24 uur van Le Mans op zijn naam mocht schrijven. Een auto met veel historie dus. Er zijn slechts 53 exemplaren gebouwd en die zijn veel geld waard.

Nieuwe C-Type

Voor mensen die graag waarde uit hun auto halen slecht nieuws, maar voor elke andere persoon met geld goed nieuws: Jaguar gaat de C-Type opnieuw bouwen! 1951 is precies 70 jaar geleden en om dat te vieren wordt de Jaguar C-Type opgenomen in het ‘Continuation‘ programma. Dit is het ideetje van Jaguar om een paar van hun meest begeerlijke klassiekers weer in productie te nemen. Eerder kwamen al de E-Type Lightweight, D-Type en XKSS opnieuw in productie, nu is het de beurt aan de Jaguar C-Type Continuation.

Oud recept

Het idee is erg simpel: op basis van alles wat Jaguar weet over de oude C-Type, wordt er met de hand een compleet nieuw model gebouwd. De auto is gebouwd naar de Le Mans configuratie van 1953, waar de motor met drie Weber-carburateurs zo’n 220 pk naar de wielen perste en Jaguar schijfremmen toevoegde aan de auto. Alle ‘blauwdrukken’ voor de auto worden doorgestuurd naar een team wat met de hand een Jaguar C-Type Continuation in elkaar zet. Er zijn kosten noch moeite bespaard om alle details zo perfect mogelijk te krijgen. Perfect voor zij die een smetteloze C-Type willen zonder het zweet van onder meer Sir Stirling Moss in de stoelen. Al zou dat juist gaaf zijn.

Nieuwe beschikbaarheid

Zoals gezegd betekent dit dat er door het Continuation programma meer exemplaren van de Jaguar C-Type verschijnen. Deze worden beschikbaar aan (vermogende) klanten. Hoe veel geld je moet meenemen is niet bekend, maar je kan er waarschijnlijk minstens tien F-Paces mee kopen in het VK. Mocht jij nou denken dat je genoeg geld hebt, dan kun je jouw specificatie voor de C-Type Continuation opsturen naar Jaguar met de gloednieuwe configurator.