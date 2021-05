BMW's, Audi's en meer kapotgereden in diepe plas [video] - Autoblog.nl

Omrijden? Welnee. Gewoon de gok wagen en met je auto door het water rijden. Althans, zo denken veel automobilisten hier.

Je bent zuinig op je auto. Het is toch iets waar je misschien lang voor gespaard hebt of trots op bent. Wat doe je dan, als er voor je een plas water ligt? Het is echter niet in te schatten hoe diep dat het is. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze er maar één antwoord op. Gewoon gas en met de auto door het water rijden!

Deze strategie pakt niet voor iedereen (lees: de meeste auto’s) goed uit. In het plaatsje Newark in Nottinghamshire is er een weg waar je even naar beneden gaat, om vervolgens weer omhoog te rijden. Wanneer het heeft geregend kan hier een enorme plas ontstaan. Zeg maar gerust een vijver. Automobilisten op deze weg dienen dan enkele kilometers om te rijden. Daar heeft echter niet iedereen zin in. Velen van hen rijden gewoon met hun auto door het water.

Auto door water rijden

Daar profiteert Youtuber BENGREGERS van. Die staat namelijk met zijn camera vrolijk te filmen hoe de ene na de andere auto in het water duikt. Met een hoge auto is het nog mogelijk om veilig door het water te rijden, maar de kans op overleven voor een hatchback, sedan of coupé is klein. Die stronteigenwijze Britten toch. Het levert in elk geval prima vermaak op voor bij je ontbijt of koffie. Veel kijkplezier!

