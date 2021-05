Genesis GV80 als statige politieauto - Autoblog.nl

Ziet er best oké uit toch? En weer eens wat anders, de Genesis GV80 als politieauto.

De politievloot in Dubai staat bekend als exotisch en exorbitant. Die supercars zijn natuurlijk om toeristen aan te trekken, want het leeuwendeel van de agenten rijden in een gewone personenauto. Nieuw aan de vloot van de hermandad in de stad in de Verenigde Arabische Emiraten is de Genesis GV80.

Dat is toch even wennen. Uw auteur heeft deze SUV in elk geval niet eerder in politiekloffie gezien. De keuze is tot stand gekomen middels een samenwerking met Genesis UAE en de politie van Dubai. Details over de aandrijflijn is niet bekendgemaakt. Het is dus een verrassing wat er zich onder de motorkap begeeft van de Genesis GV80 politieauto. Het kan een vier- of een zescilinder zijn. Standaard heeft de SUV achterwielaandrijving. Vierwielaandrijving is optioneel.

In tegenstelling tot de supercars van de Dubai politie, is deze Genesis GV80 politieauto wel een gewoon werkpaard. Dat betekent dat de kans best groot is dat je de GV80 ziet rijden tijdens een bezoek aan Dubai. De SUV zal voornamelijk ingezet worden voor de assistentie van de verkeersveiligheid.

Het merk Genesis is actief in Azië, Noord-Amerika en delen van het Midden-Oosten. Er zijn ook plannen om het luxemerk van Hyundai naar Europa te brengen.