Op welke Porsche 911 GT2 sla jij 180k stuk? - Autoblog.nl

Ga je voor de 996 GT2 of heb je voor hetzelfde bedrag toch liever een 997 GT2?

Porsche heeft er een handje van om iedere generatie talloze versies van de 911 uit te brengen. Toch kan er maar één de ultieme versie zijn. Dat is de GT2. Deze is niet alleen sneller dan de Turbo (S), maar ook spannender omdat het volle vermogen richting de achterwielen wordt gestuurd. De GT2 staat niet voor niets als ‘widow maker’ te boek. Uiteindelijk bleek dat er tóch twee ultieme versies kunnen zijn, want met de 997 kwam er ook een GT2 RS. Maar die laten we nu even buiten beschouwing.

We kwamen op Marktplaats twee GT2’s tegen, beide uitgevoerd met Clubsport-pakket, beide met een lage kilometerstand en beide met een prijskaartje van pak ‘m beet €180.000. Toch is er een belangrijk verschil: de één is een 996 GT2, terwijl de ander een 997 GT2 is. Dat vraagt dus om een vergelijking.

Porsche 996 GT2

2002 – 18.350 km – €179.500

Om met de 996 te beginnen: dit was de tweede GT2 die Porsche bouwde, na de 993 GT2. In tegenstelling tot zijn voorganger was de 996 GT2 geen homologatiespecial. Deze auto was dus puur als straatauto ontwikkeld. Porsche wist 462 pk uit de boxermotor te persen, 42 pk meer dan de Turbo. Tegelijkertijd is de auto 100 kg lichter. De GT2 heeft dezelfde kenmerkende luchtinlaten in de heupen als de Turbo, maar onderscheidt zich met een spoiler die duidelijk een maatje (of twee) groter is. Met 1.196 gebouwde exemplaren is de GT2 ook zeldzamer dan een Turbo of een GT3.

Dit exemplaar dat momenteel op Marktplaats staat is nog wat specialer, want deze is uitgerust met het relatief zeldzame Clubsport-pakket. Dat betekent dat je een rolkooi, Recaro-kuipstoelen met zespuntsgordels en een brandblusser meekreeg. De juiste accessoires om ermee over de Nürburgring te knallen dus. Alhoewel dat met dit exemplaar hoogstwaarschijnlijk niet vaak gedaan is. Deze GT2 in Speed Yellow ziet er namelijk uit alsof ‘ie nog nooit uit de garage is geweest.

Porsche 997 GT2

2008 – 25.000 km – €185.000

Dan nu optie twee: de GT2 van de 997-generatie. De 911 Turbo diende wederom als basis met dit keer een vermogenstoename van 50 pk. Het totaal kwam daarmee uit op 530 pk, terwijl er 170 kg van het gewicht afging (zonder Clubsport-pakket). Qua design volgt de 997 GT2 hetzelfde recept als zijn voorganger. De auto ziet er dus uit als een dikkere versie van de Turbo. Wat het ook is.

Met 1.242 gebouwde exemplaren is de 997 GT2 net iets minder zeldzaam dan de 996 GT2. De 997 staat overigens nog steeds bekend als tricky. Pas met de 991 werd de GT2 wat tammer. De nieuwste generatie heeft ook geen handbak meer. Deze 997 GT2 was daarmee de laatste GT2 die nog echt een pure rijdersauto was.

Dit exemplaar is uitgevoerd in een vrij simpele maar toch opvallende kleurenstelling: wit met zwarte velgen. De rolkooi en zespuntsgordels zijn aanwezig, dus ook dit exemplaar is uitgerust met het Clubsport-pakket. Ook deze auto zal desondanks weinig circuitactie gezien hebben, want volgens de verkoper is ‘ie alleen voor plezierritjes gebruikt. Je zou bijna denken dat eigenaren puur het Clubsport-pakket bestelden omdat ze dan een zeldzamere uitvoering hebben.

Enfin, de vraag van vandaag is: welke wordt het? Voor degenen die graag een weloverwogen keuze willen maken, zetten we nog een keer alle cijfertjes op een rijtje:

Porsche 996 GT2 Porsche 997 GT2 Prijs €179.500 €185.000 Bouwjaar 2002 2008 Kilometerstand 18.350 km 25.000 km Vermogen 462 pk 530 pk Koppel 620 Nm 680 Nm Acceleratie 0-100 km/u 4,1 seconden 3,7 seconden Topsnelheid 315 km/u 329 km/u Gewicht 1.440 kg 1.415 kg

Als je nieuwsgierigheid nog niet bevredigd is: voor meer foto’s en info over zowel de 996 GT2 als de 997 GT2 kun je terecht op Marktplaats. Dan is nu de keuze aan jullie.