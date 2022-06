Boer Blokkeer Beweging blokkeert trekkers voor burgers

Ja, het is flauw. Maar ja, de boze Boer Blokkeer Beweging moet toch iets kunnen doen?

Het moge duidelijk zijn dat de boeren op dit moment totaal niet tevreden zijn met hoe het in Den Haag er aan toe gaat. Goh. Niemand schijnt er heel blij mee te zijn. Het probleem voor veel boeren is dat hun toekomst erg wankel is met de maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Jarenlang werden problemen uitgeschoven om maar te kunnen bouwen. Nu zitten we met een te hoge uitstoot, woningtekort en een overdaad aan boeren en automobilisten. Dus om te kunnen bouwen, moeten auto’s langzamer rijden (100 km/u, joepie!) en boeren geruimd worden. Eh, het veld ruimen.

Boer Blokkeer Beweging in actie

De boeren zijn terecht heel erg emotioneel hierover. Dat is heel begrijpelijk, als je jarenlang kapitalen moet investeren om in Nederland aan alle eisen te voldoen om je vak te kunnen uitoefenen, voel je je belazerd op het moment dat je ook nog eens moet stoppen met je onderneming.

Om hun onvrede te uiten, moeten andere mensen het uiteraard ontgelden. De Boer Blokkeer Beweging is vandaag ook zeer actief in Nederland om de hardwerkende vrachtwage chauffeur en alle middenmanagers in hun Tesla’s letterlijk een halt toe te roepen.

Afgesloten

Het gaat om de A2, A20, A67 en de A8. Op de A2 is het rond de plaats Best, richting Den Bosch. Inmiddels is de snelweg afgesloten. Dat is nu ook het geval met de A67 tussen Venlo en Eindhoven bij Liessel. Daar heeft men een hoop balen op de weg gegooid, om zo hun ongenoegen te uiten. Of omdat ze ervan balen, dat kan natuurlijk ook.

De politie is er overigens mee bezig om de gedupeerde boeren in de kraag te vatten. De lokale hermandad zal dan vriendelijk doch dringend verzoeken aan de boeren om hun trekkers van de snelweg te halen. Officieel mag je niet eens met een trekker de snelweg op. Als de boeren daar geen gehoor aan geven, sleept de politie ze af. We zijn benieuwd hoeveel B-Klasses ze daarvoor nodig hebben hebben.

Via: Nu.nl