Maak van je dikke CX-60 een hele dikke sjaak

Deze dikke CX-60 is een raszuivere dikke sjaak. Met zescilinder, achterwielaandrijving en nu ook een paar dik-maak-delen.

De Mazda CX-60 is een heel belangrijke auto voor het merk uit Hiroshima. De Japanners willen het namelijk ietsje hogerop zoek in de markt. Dat is op zich ook wel terecht, want als je kijkt naar de kwaliteiten van de auto’s staan ze -gevoelsmatig althans – boven de Nissans en Mitsubishi’s van deze wereld.

Met de CX-60 heeft Mazda een concurrent voor auto’s als Audi Q5 en BMW X3. In technisch opzicht lijkt de Mazda nog het meeste op de BMW, want je kan de auto krijgen met een zescilinder lijnmotor en de basis is achterwielaangedreven. Zoals @jaapiyo zou zeggen: dat is wel heel erg premium.

Dikke CX-60 Nog dikker

Wat ook heel premium is, is je dikke auto nog even wat dikker maken. Zoals @martijngizmo altijs zegt: meer tuning is nu eenmaal meer beter. Nu moet je met tuning wel uitkijken wat je precies doet. Je kunt het beter subtiel aanpakken en dan langzaam aan iets dikker maken, dan dat je meteen uit de bocht vliegt.

In het geval van de Autoexe CX-60 is dat perfect gelukt. Wat een keurige dikke sjaak is dit geworden, zeg! De Japanse tuner heeft zich redelijk ingehouden, maar het is zeker niet dermate subtiel dat je geen verschil kunt zien.

Aan de voorzijde is er lip die de auto net even wat meer überholprestige geeft. Aan de achterzijde is de inmiddels verplichte diffusor. Wat hoger kun je aan de achterzijde een spoiler zien op de klep.

Dikke Sjaak

Bijzonder is het ornament op de bips. Aan de achterkant van het zijscherm wordt deze onder het achterlicht gemonteerd. Het klinkt eigenlijk verschrikkelijk en moet niet werken. En toch, zeker op het rode exemplaar, ‘klopt’ het alsnog en ziet het er dikker uit. uiteraard: smaken verschillen en als je een BMW X3 sDrive18i of Tesla Model mooie vindt, dan mag dat natuurlijk ook.

Naast de visuele wijzigingen zijn er nog een paar aandere aanpassingen van Autoexe. De auto staat middels een schroefset lager op zijn wielen. Dat niet alleen, er is ook een remmenupgrade (big brake kit) beschikbaar.

Tenslotte is er een sportuitlaatsysteem. In dit geval is alles gemonteerd op een SkyActiv-D, dus de versie met 3.3 liter zes-in-lijn turbodiesel. We zijn benieuwd of ze nog wat vermogen uit dat blok weten te persen. Zover bekend is dat nog niet gebeurd.

