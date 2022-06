Rijkswaterstaat: Laat morgen de auto staan, werk thuis!

Als Rijkswaterstaat zegt dat je morgen de auto moet laten staan en thuis moet werken, dan kun je die boodschap maar beter serieus nemen…

Het wordt weer bal op de Nederlandse wegen morgen. Niet vanwege een onweersbui, sneeuw, hagel, laagvliegende zeemeeuwen, blaadjes op de kruispunten, zinderende hitte, scooterjeugd of Dries Roelvink die een gratis concert geeft op de A12 tussen Leidschendam en Zevenhuizen, maar door de boze boeren.

Die gaan namelijk morgen weer massaal de weg op met hun tractoren en we weten inmiddels wat dat betekent. Inderdaad ja, verkeersinfarcten, files, vertraging en andere ellende.

Rijkswaterstaat: Laat de auto staan!

De boeren gaan weer demonstreren omdat ze het niet eens zijn met iets wat ze in Den Haag hebben besloten of gaan besluiten. Ik weet oprecht niet eens waar ze nu weer boos om zijn, maar dat ze kwaad zijn is een feit. En je weet wat boze boeren doen. Die pakken de tractor en rijden naar Den Haag.

Zou je denken hè? Dat ze lekker met z’n allen het Malieveld aldaar gaan omploegen. Want dat zal Rutte leren… Maar nee, ze gaan morgen iets anders doen. De boeren gaan massaal naar… Barneveld. Wellicht was het een spraakverwarring. Dat ze het Malieveld bedoelden, maar Barneveld verstonden. Kan best natuurlijk, ze praten immers allemaal zo raar en het lijkt best op elkaar, Barneveld en Malieveld.

Daarom is het volgens Rijkswaterstaat het allerslimst om morgen niet de weg op te gaan als je in het midden of oosten van het land woont of moet zijn. Tenzij je een boer bent. Dan wel natuurlijk, maar dat spreekt voor zich.

‘Publieksvriendelijke’ actie van de boeren

Overigens zal het volgens de boeren zelf allemaal wel meevallen met de overlast. Farmers Defense Force roept de boeren namelijk op om niet de snelwegen op te gaan en ook ruimte te laten voor auto’s die willen inhalen.

Verder zullen tractoren op tweebaanswegen alleen de rechterrijstrook gebruiken en wordt ook de vluchtstrook vrijgehouden. Oh ja, hulpdiensten en rouwstoeten hebben te allen tijde voorrang en er mag geen alcohol worden gedronken tijdens de rit. En nu hopen dat ze zich daar dan ook allemaal aan houden.

Maar wij adviseren dat je tip van Rijkswaterstaat toch maar opvolgt. Ga morgen niet de weg op, tenzij het echt niet anders kan. Of je moet het juist leuk vinden om vast te staan tussen de walmende trekkers.

Dan moet je juist wél de weg op.