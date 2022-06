Vergeet de Passat, dit is de Volkswagen ID. Aero, met 625 km range!

De Volkswagen ID. Aero is een strakke elektrische sedan, met een grote range. Wat wil je nog meer?

De middenklasse sedan is helaas met uitsterven bedreigt. De verkoopcijfers van een auto als de Volkswagen Passat zijn enorm gekelderd. Waarom dat jammer is? Omdat het klassieke ’three box design’ nog steeds de fraaiste vormen is voor een auto. Of zijn we nu gewoon heel conservatief?

Hoe dan ook, er gloort nog hoop voor de sedan. Tesla bouwt natuurlijk al jaren sedans, maar ook Audi, Porsche en Mercedes hebben inmiddels elektrische sedans. Die zijn niet alleen mooier dan cross-overs, maar ook een stuk aerodynamischer. En dat is juist belangrijk bij een EV.

Na concerngenoten Audi en Porsche komt nu ook Volkswagen met een elektrische sedan. Dat wisten we al een tijdje, want al 2018 lieten ze een concept car zien in de vorm van de ID. Vizzion. Die was alleen nog behoorlijk futuristisch en dus niet productierijp.

Volkswagen trekt nu echter het doek van een concept car die wél heel productierijp oogt. De auto is inmiddels omgedoopt tot ID. Aero. Deze sedan staat nog steeds op het welbekende MEB-platform, net als alle andere ID.-modellen.

Zoals gezegd: een van de voordelen van een sedan is de stroomlijn. De Cw-waarde is dit geval 0,23. Zo gestroomlijnd als een EQS is de ID. Aero daarmee niet, maar alsnog is dit een nette waarde. Dat moet ook wel, als je een auto ID. Aero noemt.

Dat de ID. Aero zo glas als een aal is pakt natuurlijk gunstig uit voor de range. Volkswagen verwacht een range van 625 km volgens de WLTP-cyclus. Dat klinkt heel goed. Volkswagen heeft daarvoor geen grotere accu nodig, want deze auto krijgt net als de ID.4 een 77 kWh-accupakket.

Qua designtaal lijkt de Volkswagen ID. Aero ook veel op de rest van de ID-familie. Wat dat betreft zijn er geen grote verrassingen. De vorm is trouwens niet die van een traditionele sedan. In vergelijking met een Passat is de ID. Aero een stuk hoger en de daklijn loopt ook een stuk verder door naar achteren. Daarmee is het eigenlijk geen ’three box design’.

Desondanks ziet de Volkswagen ID. Aero er lekker strak uit. En het is bovendien een welkome afwisseling tussen al het cross-over geweld. Helaas moet je niet op een schappelijk prijs rekenen. Volkswagen wil deze auto namelijk als een premium sedan positioneren. Oftewel: een dure sedan.

De Volkswagen ID. Aero wordt allereerst op de Chinese markt geïntroduceerd. Dit staat voor de tweede helft van 2023 gepland. Niet getreurd: de auto komt ook gewoon naar Europa. De eerste exemplaren voor ons continent zullen in de loop van 2023 van de band rollen in Emden.