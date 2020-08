Bomvolle Mercedes E-Klasse occasion heeft giga km-stand

In harde cijfers is het wellicht geen enorme prestatie, maar relatief gezien heeft deze Mercedes E-Klasse occasion al een flink leven achter de rug.

In onze occasion ‘rubriek’ komt het gekste spul voorbij. Je moet dan dus opmerkelijke dingen vinden om het nog een beetje leuk te maken.

Grijze E-Klasse

In eerste instantie is dit daarom een rare auto om te delen. Een grijze Mercedes E-Klasse. Hij is niet gloednieuw, al een paar jaartjes oud zelfs. Het is geen AMG, alleen een bijbehorend AMG-pakket. Het is geen ‘sleeper’ E500, maar gewoon een E350 die zelfs op satansap loopt. En als je hem wil kopen, moet je naar Duitsland afreizen: ook dat is niet perse praktisch.

Het opmerkelijke

Naast de voorliefde van ondergetekende voor stationwagons lijkt er dan ook weinig interessants aan. Toch is er iets bijzonders aan deze E. Het is een laat model van de generatie S212, die werd in 2016 (het bouwjaar van de E350 in kwestie) opgevolgd door de S213, de huidige E-Klasse. Vier jaar dus.

Ga eens na hoeveel kilometer jij hebt gereden in de afgelopen vier jaar. Ondergetekende en degene met wie hij in zijn auto’s rijdt komen dan uit op een kilometer of 60.000. Sommige mensen gebruiken hun auto wat intensiever en komen uit op wellicht 100.000, ga je wel eens internationaal dan is 150.000 en heel soms 200.000 km ook niet ondenkbaar.

(Bijna) half miljoen

Wat wel veel is in die vier jaar: 422.000 km, ofwel 105.500 km per jaar. Maar dat is de kilometerstand van deze Mercedes E-Klasse occasion. Vanaf januari 2016 tot en met heden geklokt. Het moet gezegd worden: voor dat soort aantallen ziet deze E350 er piekfijn uit. Wel een beetje saai, met zijn grijze lakkleur en zwart interieur.

Bomvol

En ook dat is een gevalletje ‘schijn bedriegt’. Want een kleurtje binnen en buiten is één van de weinige hokjes waar geen vinkje in stond op het bestelformulier van deze E350. De lijst met wat er wel op zit gaat door en door. Iemand heeft dus een hoop plezier gehad met deze E-Klasse, maar ook een hoop tijd erin doorgebracht.









Toch durven

Kilometerstand kan een goede vogelverschrikker zijn, maar voor deze bomvolle Mercedes mét een dikke dieselmotor van slechts vier jaartjes oud mag je slechts 16.990 euro aftikken. Zelfs in Duitsland valt dat reuze mee. Nadeel is dat je hem daar dus nog wel even vandaan moet halen. De meest interessante grijze Mercedes E-Klasse occasion kopen doe je op de advertentie op mobile.de.