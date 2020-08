Officieel: nieuwe Bentley Bentayga Speed

Photo: James Lipman

De nieuwe Bentley Bentayga Speed is ideaal voor hen die erin zitten.

De Bentayga van Bentley is een polariserende auto. Je houdt ervan of vindt het verschrikkelijk. Vaak is dat afhankelijk of je de persoon die erin zit bent óf die persoon die ernaar moet kijken.

De enorme SUV (het is feitelijk een crossover) is onlangs voorzien van een behoorlijk rigoreuze facelift. De Bentayga loopt zo meer in de pas met de andere modellen die in de Bentley-showrooms staan. Met name aan de achterzijde knapte het model enorm op. De nieuwe Bentley Bentayga Speed profiteert natuurlijk van alle wijzigingen, maar is net een tandje dikker.

Nieuwe Bentley Bentayga Speed

De velgen meten 22″ en zijn specifiek voor de Speed. Er zijn diverse ‘Speed’-badges en de achterspoiler is groter. Wie had dat gedacht: een grotere achterspoiler die verrassend goed staat op de achterplecht van de grote Bentley. De sideskirts zijn nu in carrosseriekleur meegespoten. Ook de voor- en achterbumpers zijn afwijkend. Nog een visueel detail waaraan je de Bentley Bentayga Speed kunt herkennen zijn de twee platte, ovalen uitlaten.

Sneller

Het extra dikke uiterlijk is natuurlijk mooi meegenomen, maar het gaat natuurlijk om de extra paarden onder de motorkap. Als de term ‘Speed’ in de naam voorkomt, moet ‘ie wel sneller zijn. De nieuwe Bentley Bentayga Speed is ook daadwerkelijk sneller, maar heel veel scheelt het niet met de reguliere twaalfcilinder.

6.0 W12 biturbo

De 6.0 W12 met dubbele turbo en directe injectie is goed voor 635 pk en 900 Nm. Precies, exact evenveel als vóór de facelift. De nieuwe Bentley Bentayga Speed als de oude. De 0-100 km/u sprint duurt precies 3,9 seconden en de topsnelheid bedraagt 306 km/u. Nog niet zo lang geleden konden alleen sportwagens dergelijke prestaties bewerkstelligen, tegenwoordig kunnen opgevoerde luxe bungalows op 22″ wielen dit dus voor elkaar krijgen.

Keramische remschijven

Om de boel op tijd tot stilstand te brengen, zijn er optioneel keramische remschijven leverbaar. Die hadden wat ons betreft standaard mogen zijn. Het geeft een topmodel als de Speed extra cachet en die 10 mille extra doet er op zo’n hoge catalogusprijs toch niet meer toe. De remmen hebben stopkracht van 6.000 Nm en kunnen temperaturen weerstaan van 1.000 graden Celsius. Ook optioneel is ‘Black Specification‘, waarbij al het chroom vervangen wordt door hoogglans zwart. Hierdoor kun je de ‘basis-spec huurauto-look’ meegeven aan je nieuwe Bentley Bentayga Speed.

Interieur

In het interieur zijn de verschillen een stukje kleiner. Het is mogelijk om extra alcantara bekleding te bestellen, contrasterende stiknaden en het woordje ‘Speed’ op de hoofdsteunen. Niet dat het interieur van de Bentayga veel te wensen overlaat, maar een apart topmodel zou een meer ‘eigen’ interieur mogen hebben.

































CO2-wonder

De nieuwe Bentley Bentayga Speed zal waarschijnlijk niet naar Nederland komen. Volgens Autocar wordt de auto alleen leverbaar op markten waar de milieuwetgeving ietsje soepeler is. Wij Europeanen krijgen de V8 en de Hybrid. Ondanks het gebruik van een 48V-generator en cilinderbank-uitschakeling is het geen CO2-wonder in de positieve zin des woords. De auto wordt alleen verkocht waar er nog vraag is naar enorm grote twaalfcilinder SUV’s. Denk aan de Verenigde Staten, het midden-oosten en Azië. De rappe Bentayga zal ook niet in het thuisland verkocht worden.