Nederlandse Mercedes X-Klasse occasion heeft (te) veel wielen

Een Mercedes X-Klasse occasion die te koop staat in Nederland heeft meer wielen dan normaal.

Eén van de meest spraakmakende auto’s die Mercedes ooit heeft gemaakt is de Mercedes-AMG G63 6×6. Een G-Klasse met pickup-bed die een AMG V8, zes wielen met portaalassen en een relatief luxueus interieur heeft. Wij weten nog steeds niet of degene die dit heeft bedacht een medaille verdient of niet, maar sindsdien zijn zeswielaangedreven auto’s vrij populair.

Nuttig

Dat terwijl zes wielen van origine een middel is om een auto of vrachtwagen meer grip te geven. Dat Mercedes er zo’n showpony van maakt is jammer, want bij serieuze omstandigheden kan de G63 6×6 best zijn mannetje staan in het onverharde. Door zijn ietwat luxueuze insteek en hoge vanafprijs en waarde zijn er echter maar weinig mensen die de G 6×6 daadwerkelijk gebruiken waarvoor ‘ie zou zijn.

Budget 6×6

Dit alles inspireerde Classic Youngtimers om een 6×6 te maken die je wél kunt gebruiken. De basis is een Mercedes X-Klasse die als occasion wordt aangeboden. De insteek is simpel: pak een standaard Nissan Navara Mercedes X-Klasse pickup en voeg er een extra as aan toe. Naast natuurlijk de nodige verlenging die je nodig hebt.

Mercedes X-Klasse 6×6 occasion

Maar het is niet zo dat de Mercedes X-Klasse 6×6 occasion een extra as meesleept. Nee, die derde as drijft ook de wielen aan en het is dus écht een 6×6. Classic Youngtimers zegt zelf dat deze 6×6 een soort G 6×6 is die je écht kunt gebruiken. Hetzelfde functionele interieur en naast de zeswielaandrijving heeft deze X 350d een drieliter zescilinder diesel. Ook werd de truck verhoogd en uitgevoerd met offroad banden en lekker dikke wielkasten om die te huisvesten. Ook lekker functioneel: het bed is gigantisch in grootte toegenomen.

1 van 1

Classic Youngtimers durft te stellen dat dít de Mercedes 6×6 is die je nodig hebt. Hij is bruikbaarder en zuiniger dan de G, kleiner en toch multifunctioneler, goedkoper én zeldzamer, want hier is er maar één van. Dubieuze eer is ook eer. Stiekem is het best een cool ding, deze Mercedes X-Klasse occasion.

Mag ook wel, want goedkoper dan een G 6×6 betekent niet dat ‘ie ook goedkoop is. Zonder belasting mag je er 115.289 euro voor neertellen. Aangezien je deze X-Klasse als bedrijfswagen kan registreren, valt dat dan weer mee. Maar weinig geld is het niet, helemaal als je bedenkt dat de basisauto (waar je nog veel elementen van terug ziet) minder dan de helft kost. Durf het maar eens aan, wat kan op de website van Classic Youngtimers.