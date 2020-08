Bottas: “Team zat te slapen vandaag”

Valtteri Bottas is niet boos maar teleurgesteld. En stiekem ook een beetje boos.

De vooruitzichten waren voorafgaand aan de race mooi voor Valtteri Bottas. Na het behalen van de pole position gisteren had hij gisteren al een hand op de trofee voor de zege in de 70th Anniversary GP. Maar het liep allemaal een beetje anders. Tegen alle verwachtingen in brak Max Verstappen in de race de dominantie van Mercedes. De vijfde race van het seizoen werd de eerste die Mercedes niet won.

Maar niet alleen dat, Bottas moest aan de meet ook nog zijn teammaat Hamilton voor zich dulden. Dat is natuurlijk extra pijnlijk voor de Fin, die nog steeds hoopt dat hij HAM ooit zal kunnen verslaan in het WK. VB77 heeft net een contract op zak voor volgend jaar en was bij Sky Sports F1 dan ook opvallend kritisch op zijn team na afloop:

Heel frustrerend. We hebben natuurlijk nog niet alles besproken, maar als team hebben we zitten slapen. Opeens zat Max voor me. We moeten hier wel van leren. Valtteri Bottas, wingman

Ook in het gevecht met Hamilton trok BOT zoals gezegd aan het kortste eind:

Op het laatst kwam Lewis nog voorbij. Hij had een veel latere stop gemaakt en ik kon er weinig tegen doen. Dus ik kan wel duidelijk zeggen dat de strategie voor mij vandaag suboptimaal was. Valtteri Bottas, derde in het WK

Aan het eind van de rit kijkt VB77 echter het liefst weer vooruit:

We gaan gewoon weer vooruit, ondanks de tegenvallende dag Valtteri Bottas, incasseert de klap met zijn kin

Teambaas Toto Wolff was het overigens niet uit met zijn pupil. Volgens hem had Mercedes vandaag sowieso verloren, omdat Red Bull de snelste auto had:

We waren vandaag niet snel genoeg, dus dan kan je met strategie vanalles proberen, maar moet je eigenlijk gewoon settelen voor P2 en P3. Red Bull had de snelste auto vandaag. Het gat is duidelijk kleiner geworden. Mensen zeggen dat het kampioenschap al klaar is en dat Mercedes gewonnen heeft, maar vandaag zien we dat dat niet zo is. In warme omstandigheden tonen we soms zwakte en zijn onze concurrenten beter. We moeten er flink aan werken om dat te verbeteren. Toto Wolff, doemdenkende hypeman

Waarvan akte. Geloof jij dat het nu weer spannend is in de F1, of was dit een eenmalige topdag voor Red Bull Racing en Verstappen dit seizoen? Laat het weten, in de comments!