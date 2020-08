Uitslag Formule E: ePrix van Duitsland 4

Na een Nederlands feestje in Engeland, kunnen we ook een Nederlands feestje verwachten in Berlijn tijden de ePrix van Duitsland van 4? We gaan het zien!

Na de race op Silverstone vanmiddag gaan we meteen door met de negende ronde van het Formule E seizoen 2019-2020. In een relatief korte tijd van iets meer dan een week worden er zes races verreden. Alle zes op Tempelhof in Berlijn. De eerste twee races waren tegen de klok in en werden gewonnen door Antonio Felix da Costa. De Portugees kan deze race al zijn kampioenschap beslissen.

Maar gisteren reden we voor het eerste de normale richting in, wat de verhoudingen wat heeft doen verschuiven. Het was juist Jean-Eric Vergne die pole pakte en Maximilian Günther die de race was met Frijns er vlak achter.

Kwalificatie

In de kwalificatie zien we dat Vergne wederom pole position heeft weten te bemachtigen. Ditmaal met Da Costa vlak in zijn nek. Bijzonder is de plostelinge snelheid van het Nissan E.DAMS-team, dat met Rowland en Buemi derde en vierde staat. Keurig. De Nederlandse inbreng zien we op de vijfde positie: Nyck de Vries in de Mercedes. Robin Frijns, die gisteren een toprace reed, kwalificeerde zich als tiende, maar kan niet starten wegens een technisch mankement.

Start

Da Costa en Vergne zijn veilig weg. De rest lijkt te volgen, maar racewinnaar Günther gaat veel te onbesuisd in op zijn voorganger, maar beschadigd voornamelijk zijn eigen auto. De race is alweer voorbij voor de Duitser. Jammer dat de smaakmakers van gisteren niet meer meedoen. Na drie bochten gereden hebben komt de safety car naar buiten: full course yellow flag voor het gehele veld.

Vergne en Da Costa voeren het veld aan, uiteraard. Beiden nemen niet echt een risico. Da Costa vind het wel prima zo en Vergne wil nu ein-de-lijk een keertje winnen. De Vries staat nog keurig vijfde, maar moet die positie opgeven om Attack Mode te kunnen bemachtigen. Tegelijkertijd begint het te regenen. Het is nog vrij warm, dus de eerste druppels zullen direct verdampen. De Attack Mode van De Vries pakt goed uit: hij pakt twee posities en staat nu vierde achter Da Costa, maar voor Buemi.

Mid race

Halverwege de race is er nog niet veel veranderd. Da Costa en Vergne leiden de race, de Nissan-coureurs volgen op gepaste afstand. De Vries zit op zijn beurt daar weer achter. Qua regen leek het even interessant te worden, maar de weergoden zijn de fans niet gunstig gezind.

Nyck de Vries is in gevecht met Rowland en Buemi. De regerend Formule 2 kampioen laat zien uit het juiste hout te zijn gesneden. Buemi heeft 1 ronde lang meer vermogen (dankzij Attack Mode) en passeert de Nederlander met gemak. Jammer. Het is sowieso jammer dat de race aanzienlijk saaier is dan de voorgaande drie. Gelukkig zit het venijn ‘m vaak in de staart bij Formule E races.

Finish

De top 5 is nu al een tijdje hetzelfde. Ze hebben zichzelf keurig gedistantieerd van de rest van het veld. Via de boordradio horen we dat Nyck de Vries ‘goed aan het sparen is’. Wellicht dat hij iets overhoudt om zo in de slotfase nog een keer te kunnen toeslaan.

In de laatste ronde gaat De Vries eindelijk naar Rowland toe en zet hij aan. Kan De Vries eindelijk een fraaie inhaalmove laten zien? Voorlopig niet, maar in de op 4 na laatste bocht gooit De Vries zijn auto ervoor en pakt hij de vierde plaats van Rowland. Vergne wint de race, Da Costa is kampioen!

De uitslag ePrix van Duitsland 4 is als volgt: