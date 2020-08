Mercedes geeft Verstappen de 70th Anniversary GP!!1!

Wie houdt Bottas van de zege af in de 70th Anniversary GP? Het antwoord hebben we al verklapt!!1!

Het is vandaag een historische dag. Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 wordt er een GP verreden die niet vernoemd is naar een land of een regio. De tweede Grand Prix van het jaar op het circuit van Silverstone gaat namelijk de boeken in als de 70th Anniversary GP. Het is uiteraard een verwijzing naar het feit dat het in dit gekke (F1) jaar 70 jaar geleden is dat de eerste F1 race ooit georganiseerd werd.

Zoals we gisteren al zeiden in het verslag van de kwalificatie maakt 70 jaar wel een verschil voor Alfa Romeo. Destijds was het Italiaanse merk onverslaanbaar, dit keer starten ze helemaal achteraan. De favorietenrol is natuurlijk weggelegd voor Mercedes, dat dit jaar oppermachtig is. Maar we kijken vooral ook naar Verstappen die vanaf P4 vertrekt op de harde banden en naar succesvolle stand-in Hulkenberg, die heel misschien zijn eerste podium in de F1 kan pakken.

Start

Vorige week kwam Bottas beter weg, maar koos hij eieren voor zijn geld in het duel met Hamilton. Het leverde hem een nieuw contract op. Dit maal staat de Fin echter helemaal vooraan. Geeft Hamilton zijn teamgenoot ook de ruimte? De Brit richt zijn W11 voor de start al een beetje richting die van BOT. Toch behoudt de laatste de leiding in de race. Beide zwarte bolides komen namelijk als een raket uit de startblokken. Ook dat hebben ze nu dus goed voor elkaar.

Hulkenberg komt in de Mercedes van vorig jaar echter wat minder weg. Was al een beetje de verwachting, de Duitser had zijn laatste F1 start immers in Abu Dhabi vorig jaar. Het enige voordeel voor de Hulk is dat de man vlak achter hem start op de harde banden. Deze man heet natuurlijk Max Verstappen en bij de start zou de Nederlander weleens wat nadeel kunnen ondervinden van zijn hardere rubber.

Niks is echter minder waar, want MV33 komt minstens zo goed weg als de Mercs. Eigenlijk heeft hij direct al de Hulk te grazen. De Duitser komt vervolgens ook onder druk te staan van Ricciardo, maar hij weert zijn teammaat van vorig jaar vakkundig af. Zo vakkundig zelfs dat teammaat Stroll de Ozzie voorbij kan prikken.

Problems for Seb off the start – he's spun!



He's now running in P18 #F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/beoc22Mxuc — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

Achter de top-10 doet Vettel weer een Vetteletje in de eerste bocht. SV5 komt eigenlijk prima van zijn plek op zijn harde banden, maar verliest dan weer de achterkant van zijn raspaard. Dat hij niemand raakt en niemand hem raakt, dat mag een klein wonder heten. De TV mensen laten zien dat Ocon ook best rap van zijn plek is gekomen. Hij ging namelijk van nul-naar-tweehonderd in 4,3 seconden.

De start levert ons in ieder geval een interessantere volgorde op dan vorige week. Het is jammer dat een podium voor Hulkenberg nu al vrij moeilijk wordt. Maar omdat Bottas nu de Mercedes-trein aanvoert, is het afwachten totdat Hamilton hem verschalkt. Daarbij kan Verstappen met zijn harde banden vanaf P3 wellicht een voorzichtig aanvalletje doen op de dominantie van de Schwartzpfeile.

Vooral dat laatste lijkt vrij aardig te lukken in de beginfase. Bij Mercedes beginnen ze na een rondje of tien al te roepen dat de banden kritisch worden. Verstappen had een paar seconden achterstand, maar die zijn snel verdwenen. Max negeert op hilarische wijze de wil van zijn team om afstand te houden tot Hamilton. Volgens de Nederlander is nu een beetje aanvallen de enige manier om er niet uit te zien als een oma.

Mid Race

Aan het eind van ronde 13 zoekt Bottas de pits op. Een ronde later volgt Hamilton. Bottas blijft daarbij overigens voor Hamilton, die ook nog terugvalt tot achter Leclerc. Verstappen, Hulkenberg en Stroll schuiven door naar de eerste drie plekken in de race. Hulkenberg komt echter ook snel binnen, terwijl Hamilton makkelijk Leclerc verschalkt. Magnussen gaat weer eens ouderwets voor het thug lyfe en krijgt een straf voor zijn acties jegens Latifi.

Bottas zet na zijn pitstops een paar snelste rondes neer en komt tot een dikke tien seconden van MV33. Dan zien we echter iets interessants. De Mercedes-brigade gaat in de achteruit. Terwijl Verstappen lekker doorboendert en het team laat weten dat de bandjes nog oké zijn, loopt het gaatje naar Bottas langzaam maar zeker weer op. Het gaat zelfs richting de twintig seconden! Geeft Mercedes er dan weer eentje aan Red Bull vandaag om de krantenkoppen weer wat spannender te maken?

Max stopt aan het einde van ronde 26 en gaat voor de gele band. De Nederlander komt vlak achter Bottas en dus voor Hamilton weer terug op de baan. Vervolgens maakt onze Max kort werk van BOT, die zich andermaal de Hollandse kaas van het brood laat eten. BOT rijdt de ene ronde een 1:32 en de andere een 1:30. De Mercs spelen een spelletje, maar snijden zichzelf wellicht in de vingers.

Het ligt er nu aan hoe goed Max gaat op de mediums. Terwijl Vettel zichzelf carte blanche geeft om de pitmuur uit te kafferen, krijgt MV33 van de pitmuur carte blanche om alles te geven op dit rubber. Bottas heeft het tempo echter ook weer wat opgevoerd en blijft de Red Bull op een afstandje van een seconde of twee volgen. Ricciardo levendigt de zaak een beetje op door een Vetteletje te doen.

LAP 32/52



Both Bottas and Verstappen pit on the same lap…



Max gets in and out first#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/1bSVP00bti — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

In ronde 33 komen Verstappen en Bottas twee-aan-twee de pit inrijden. Verstappen blijft voorop en als beiden de pits verlaten rijden beiden op harde banden. Hamilton gaat aan de leiding, maar klaagt over de radio over zijn banden. De Brit lijkt te overwegen om heel snood naar de finish te rijden zonder nogmaals te stoppen. Vettel knokt ondertussen hard met Gasly en Sainz om P11.

Bij Red Bull worden ze met een dikke tien ronden te gaan toch ook een beetje nerveus. Gaat HAM echt zonder tweede stop naar de finish te rijden na de dramatische finish van vorige race? Maar het antwoord komt snel: neen. HAM mag niet doorrijden van zijn team. De Brit gaat naar frisse harde banden voor de laatste tien ronden en valt zelfs terug tot achter Leclerc. Waar zijn ze toch mee bezig vandaag bij Das Haus? Bottas maakt ook al geen aanstalten Max nog in te halen.

Finish

Verstappen rijdt soeverein naar zijn eerste zege van het jaar. Het is de negende zege uit zijn carrière, in de race waarin hij langszij komt aan pa Jos qua F1 starts. Hamilton haalt Leclerc in voor P3 in de race. Hulkenberg maakt opvallend genoeg een extra pitstop in de slotfase, wat hem terugwerpt tot achter teammaat Stroll en Albonio. Bottas is door zijn banden heen, waardoor Hamilton zijn wingman nog even kan passeren voor P2 op zijn veel versere banden.

Het andere gevecht in de top-10 zit ‘m in de strijd voor P5. Albon is aangesloten in de versnellingsbak van Stroll. Met een mooie move buitenom in Copse gaat de Britse Thai voorbij aan de Canadees. Meer strijd zit er vandaag niet in. Verstappen wint dus zowaar nog een race dit jaar! Hij heeft zelfs nog even tijd zijn team te vragen of ze wel goed gedronken hebben tijdens de race. Voor Hamilton blijft de schade beperkt. Met het puntje voor de snelste ronde erbij loopt hij zelfs vier puntjes uit op zijn naaste belager in het WK. Maar goed, linksom of rechtsom: Mercedes wint dus niet alle races dit jaar! En het is natuurlijk niet verrassend dat Max degene is die de dominantie breekt.

BREAKING: @Max33Verstappen is the winner of our 70th Anniversary Grand Prix!



He holds off @LewisHamilton (P2) and @ValtteriBottas (P3) to take his first victory of the 2020 season 🏆#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/4bi7aZyGgn — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

Leclerc wordt toch weer knap vierde terwijl teamgenoot Vettel verzuipt buiten de punten. Zes en zeven worden de Racing Points, die duidelijk sneller zijn over een ronde dan qua race peeeees. Ocon sprokkelt wederom puntjes met P8, vóór Norris en Kvyat. De Rus pakt na een matige kwalificatie dus wederom het laatste beschikbare puntje.

Volledige uitslag Formule 1 70th Anniversary GP

VERSTAPPEN – Red Bull Hamilton – Mercedes Bottas – Mercedes Leclerc – Ferrari Albon – Red Bull Stroll – Racing Point Hulkenberg – Racing Point Ocon – Renault Norris – McLaren Kvyat – Alpha Tauri Gasly – Alpha Tauri Vettel – Ferrari Sainz – McLaren Ricciardo – Renault Raikkonen – Alfa Romeo Grosjean – Haas F1 Giovinazzi – Alfa Romeo Russell – Williams Latifi – Williams

DNF

Magnussen – Haas F1