BOVAG: autoverkoop februari stabiel vergeleken met 2019

De autoverkoop in februari bleef nagenoeg onveranderd, maar toch was er sprake van een daling.

Nieuwe auto’s zijn duur. Goh, om eens een harde onthulling erin te gooien. Maar alles terzijde lijken er een hoop signalen te zijn die aangeven dat de markt van nieuwe auto’s een keer hard onderuit gaat. Februari 2020 is echter een maand die dit tegenspreekt. De autoverkoop was ongeveer gelijk met februari 2019.

Cijfers

Het gaat om 29.868 verkochte auto’s, aldus de nieuwste cijfers van BOVAG. In februari 2019 waren het er 29.780. Een marginale stijging, maar toch een stijging. Combineer je de cijfers van januari en februari, dan is er wel sprake van een daling van vier procent vergeleken met 2019. In totaal werden er in januari en februari 2020 73.898 nieuwe auto’s verkocht.

Aandrijflijnen

6,5 procent van de verkochte auto’s was volledig elektrisch. Dat zijn 4.743 stuks. Veel meer mensen spelen het iets veiliger met een hybride of plug-in hybride, daarvan werden er 10.060 stuks verkocht. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met de PHEV’s in 2019. Driekwart van de verkochte auto’s rijden op benzine en slechts vijf procent van de registraties betroffen diesels.

Merken en modellen

“Zullen wel weer allemaal Polo’s zijn”. Nou, nee. Volkswagen pakte wel de plek twee en staat daarmee boven Opel, Peugeot en Toyota, maar het is Kia die bovenaan staat. Het zal meer in de richting van Picanto zitten dan Stinger GT 3.3 en dat klopt. Het hoge getal heeft te maken met de Kia Niro (de e-Niro incluis, waarschijnlijk) die met 1.054 verkochte exemplaren ook het bestverkochte model is. Maar ook de Picanto haalde de top vijf op plek vijf. De Renault Clio op plek twee, Ford Focus op plek drie en Volkswagen Golf op plek vier maken het af. Zuid-Korea scoort echter goed.