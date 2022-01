Ondanks de positieve berichten van veel automerken de afgelopen dagen is de algehele Europese autoverkoop in mineur.

Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Porsche. Zomaar een aantal merken die dit jaar verkooprecords wisten te behalen. Maar dat is met name te danken aan markten buiten Europa. Want in ons continent zijn de autoverkopen nog zeker niet herstelt naar de periode voor de crisis, in 2019. Dat heeft voornamelijk te maken met chiptekorten. Autofabrikanten willen wel op volle kracht draaien, maar kunnen dit niet doen door een tekort aan materialen.

En daardoor bleef de Europese autoverkoop in 2021 steken op 9,7 miljoen verkopen, blijkt uit cijfers van de ACEA. Een daling van 200.000 verkopen in vergelijking met 2020. Vergelijk je de cijfers met 2019 is het verschil nog een stuk groter. Namelijk 3 miljoen (!) minder verkopen. In december 2021 werden 795.295 auto’s in Europa verkocht. Een daling van 22,8 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Het is het zesde maand op rij dat er minder auto’s worden verkocht in Europa.

Italië, Duitsland, Spanje en Frankrijk. Allemaal landen waar fors minder auto’s werden verkocht. In Italië zelfs 27,5 procent minder en in Duitsland 26,9 procent. Alleen Bulgarije, Kroatië, Letland en Slovenië toonden groei in 2021.