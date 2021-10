Autoverkoop Europa op een dramatisch dieptepunt

In meer dan 25 jaar werden er niet zo weinig auto’s verkocht in Europa als nu, je mag de autoverkoop gerust dramatisch noemen.

Hoewel nieuwe auto’s in Nederland verschrikkelijk duur zijn, kunnen particulieren in buurlanden het nog wel ophoesten om een nieuwe auto te kopen. En toch is het dramatisch gesteld met de autoverkoop in Europa. Er is zelfs sprake van een dieptepunt. In meer dan 25 jaar werden er niet zo weinig auto’s verkocht als nu. En dat terwijl er geen sprake is van een economische crisis. Dat blijkt uit cijfers van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA).

Chiptekorten

Het probleem is dan ook niet dat mensen niets te besteden hebben. Het issue zit hem in de chiptekorten. Autofabrikanten kunnen simpelweg niet genoeg auto’s leveren, want de vraag is er wel. Niet alleen chips, maar ook andere materialen die nodig zijn om een voertuig te produceren is minder goed verkrijgbaar. In het geval van de chiptekorten hebben al meerdere autofabrikanten het afgelopen jaar fabriek noodgedwongen tijdelijk moeten sluiten. Vanwege diezelfde tekorten kun je ook niet een winkel inlopen en een PlayStation 5 kopen, ondanks het feit dat de console al bijna een jaar op de markt is. Om maar een voorbeeld te noemen.

Autoverkoop Europa september 2021

In september 2021 werden er in Europa in totaal 718.598 auto’s verkocht. De slechtste september sinds 1995. En 23 procent minder verkochte auto’s in vergelijking met september 2020.

Import occasions

Door deze ontwikkeling doen occasions het juist weer goed. Het is zelfs zo dat merkdealers aan het importeren zijn geslagen om aan de vraag vanuit klanten te kunnen voldoen. Let maar eens op hoe vaak je een J-, K- of L-kenteken voorbij ziet komen op Marktplaats bij een occasion van 2017 of 2018, aangeboden door een officiële dealer.

De verwachting is niet dat het probleem met de chiptekorten volgend jaar is opgelost. Zelfs daarna kan het issue nog spelen. Kortom, de dramatische cijfers van de autoverkoop in Europa is niet zomaar verdwenen.