Bovag heeft de oplossing voor mega-achterstand bij CBR - Autoblog.nl

Nee, de oplossing is niet ‘snellere lesauto’s inzetten’.

Het zal de meesten niet ontgaan zijn dat het CBR al geruime tijd de boel niet op orde heeft, om het even mild uit te drukken. Er was al een stevige achterstand qua examens en toen kwam ook corona er nog eens overheen. Daar kan het CBR dan weer niet aan doen, maar het resultaat is hetzelfde: een achterstand van 600.000 examens.

Om deze enorme achterstand in te halen moeten er drastische maatregelen worden genomen. En snel ook. Eerder deze week liet het CBR al weten een aantal maatregelen te overwegen. Bijvoorbeeld de minimumleeftijd opschroeven naar 18 jaar. Die 17-jarigen mogen toch niet nog alleen op pad, dus die kunnen nog wel even wachten.

Een faalangstexamen en een tussentijdse toets staan eveneens op de nominatie om stopgezet te worden. Het CBR wil deze middelen nog niet direct inzetten. De organisatie wil eerst nog proberen voor mei het slagingspercentage met 10% omhoog te krijgen. Als dat niet lukt gaan ze over op drastische maatregelen.

De Bovag heeft ook kennis van genomen van deze plannen. Die stijging van 10% zien zij niet gebeuren. “Onrealistisch,” aldus de brancheorganisatie. Met die boodschap kunnen ze bij het CBR natuurlijk niet zoveel. Gelukkig draagt de Bovag ook een oplossing aan om de achterstand bij het CBR weg te werken: de examentijd verkorten. En dan wel zo snel mogelijk. Niet afwachten of het slagingspercentage wel of niet omhoog gaat dus.

Momenteel wordt er 55 minuten uitgetrokken voor een praktijkexamen. De Bovag stelt voor om hier tijdelijk 50, of liever nog, 45 minuten van te maken. Met deze oplossing die even simpel als effectief is kunnen er meer examens worden afgenomen. Om over het effectief wegwerken van de achterstand te praten wil Bovag zo snel mogelijk met de mensen van het CBR om de tafel gaan zitten.

Via: BNR

Foto: @carsbycasper