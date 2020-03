Volkswagen verbreekt hun relatie met aardgas

Na nog een tijdje proberen is het dan toch tijd voor Volkswagen om hun avontuur met aardgas op te geven.

De onthulling van de nieuwe drie-eiige drieling van de Volkswagen-groep gaat gepaard met een hoop dingen die je verwacht. De Volkswagen Golf, SEAT Leon en Skoda Octavia zitten vol met versies die je, kijkend naar de vorige generatie, verwacht. TSI-motoren, TDI-motoren, sportversies, noem het maar op. Eén versie die je dan weer niet verwacht is de TGI. Deze reguliere TSI in alle drie de Volkswagen producten wordt bijgestaan door aardgas.

In deze wereld van (half-)elektrische aandrijflijnen ligt daar de focus niet echt meer. Het feit dat Volkswagen deze versie nog blijft leveren is daarom opmerkelijk. CEO Herbert Diess gaf afgelopen week een persconferentie en daar ging het voornamelijk om het grote elektrificatie-project. Oh ja, en we stoppen met aardgas.

Nee, serieus. Diess heeft kennelijk gezegd dat ze gaan ‘stoppen met aardgas zodat ze zich konden richten op elektrificatie’. Oftewel: iemand is wakker. Het idee achter zo veel mogelijk alternatieve aandrijflijnen is natuurlijk goed, maar de TGI-versies van de Volkswagen-groep zijn het niet helemaal meer. Plug-in hybride, of elektrisch, is het nieuwe aardgas.

Begrijpelijk, want dat deze modellen voor deze generatie nog meegenomen worden is juist minder begrijpelijk. Voor de volgende generatie hoef je dus geen CNG-motoren meer te verwachten. Indien ze er niet eerder uitgehaald worden. (via Handelsblatt)