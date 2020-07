Brabus GLB B25 is minder dik dan de AMG?

De Brabus GLB B25 is dikker dan alle GLB’s, behalve de AMG.

Wie weleens door een prijslijst heen bladert, zal zijn dat het op dit moment stikt van de niches. Er is geen segment dat eigenlijk niet bediend wordt op het moment.

Niches

Zeker als het gaat om de wat onzinnige autotypes. Naar een driedeurs hatchback, fullsize MPV of compacte coupé zul je tevergeefs zoeken, maar qua crossovers is er een hele hoop te krijgen. Mercedes-Benz heeft met de GLB een bijzondere te pakken, die van de compacte zevenzits crossover. Ideaal voor een gezin dat klein van stuk is, maar graat qua aantal.

Snelle zevenzitter

Maar de niche gaat nog veel verder. Want stel dat je vanuit je Zafira OPC of S-Max 2.5T een nieuwe snelle zevenzitter zoekt die niet al te groot is, is er niet veel keuze. De Mercedes-AMG GLB35 is dan wellicht een optie.

Brabus GLB B25

Maar mocht dat weer een beetje overkill zijn, kun je nu bij Brabus terecht. De Brabus GLB B25 zit namelijk precies tussen de ‘250’ en ’35 AMG in. De basis is de GLB250 met het AMG-pakket. Daarvoor heeft Brabus een arsenaal aan spulletjes in de aanbieding, zoals voorspoiler, Brabus-grille met B-logo en wat kleine zwarte details zoals de ‘vleugeltjes’ in de ‘grille’ in de bumper. Het heeft uiteraard geen functie (de grille is daar zelfs gesloten), maar het toont zo sportief.

LED-lampen

Voor een ruig accent zijn er twee enorme LED-lampen op het dak gemonteerd. Het is een rage die al een tijdje woedt. Echt veel toevoegen doet het niet, tenzij je verlichting wenst tijdens de betere drugsdeal langs een slecht verlichte parkeerplaats in de polder. Ofzo.

Nieuwe wielen

Uiteraard kun je ook kiezen uit nieuwe wielen voor de Brabus GLB B25. De patta’s komen er in 18, 19 of 20 inch qua diameter. Op de foto’s zie je uiteraard 20″. Het model in kwestie is de Monoblock Z, die naast 20 inch in diameter maar liefst 8,5 inch breed zijn. De banden (255/40 R20) worden gemaakt door Pirelli, Continental of Yokohama. Om de wegligging verder te verbeteren, monteert Brabus zijn eigen veren, die de auto 30 millimeter dichter naar het asfalt brengen.

B25 upgrade

In dit geval is de basis van de Brabus GLB B25 een GLB250. Deze levert in standaardvorm 224 pk. Maar als je de Brabus PowerXtra B25 upgrade bestelt (en laat monteren), stijgt het met 46 pk naar een gezonde 270 pk. Het maximum draaimoment was van origine 350 Nm, maar na de kietelbeurt uit Bottrop is dat 430 Nm.

Positief effect

Dat heeft een positief effect op de prestaties. De Brabus GLB B25 kan namelijk in 6,6 tellen naar de 100 km/u sprinten. De topsnelheid is 240 km/u. Je kunt de Brabus GLB B25 bestellen met vierwielaandrijving op voorwielaandrijving. Of het verschil maakt in prestaties, zegt Brabus niet. Wel geven de Duitse paardenfluisteraars aan dat er meer upgrades komen voor motoren uit de range. Ook kun je een enorme hoeveelheid accessoires bestellen voor het interieur.

Prijzen

De prijzen voor de Brabus GLB B25 zijn nog niet bekend. Het voordeel is dat je bij Brabus precies kunt kiezen welke upgrade je wilt. Ook zit je niet vast aan een hogere BPM-boete omdat je voor een snellere versie gaat. Als laatste zijn het accessoires en geen opties, dus qua kosten zal het waarschijnlijk erg meevallen.