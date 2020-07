Verwarde vrouw belt takeldienst met bijzonder verzoek

Een frustratie die we allemaal wel eens hebben. Helaas had de takeldienst geen oplossing.

Als politieagent maak je op een dag wat meer abnormale dingen mee dan een doorsnee burger. Het wordt steeds warmer en bij sommige mensen stijgt die warmte naar het bolletje. Zo was er zaterdagochtend een dame in Schoorl (Noord Holland) die het tekort aan parkeerplaatsen zat was. Het lukte de dame in kwestie niet om een geschikt plaatsje te vinden voor haar bolide. Dan kun je natuurlijk nog een extra rondje rijden in de hoop dat er dan een leeg plekje is of iemand anders laten parkeren. Deze mevrouw besloot het anders aan te pakken en belde de takeldienst.

Mevrouw had haar oog laten vallen op een geschikt plekje en verzocht de berger om de daarop geparkeerde auto weg te slepen. Natuurlijk ging de berger niet in op haar verzoek. Mevrouw betaalde de voorrijkosten netjes en bleef vervolgens op de volle parkeerplaats achter. Wijkagent Bas Wijnen twitterde over het bizarre verzoek van mevrouw. Het bleef echter niet bij dit voorval. Later op de dag dook er weer een vreemde melding over dezelfde mevrouw op.

Zaterdagochtend #schoorl : een mevrouw wilde haar auto parkeren, maar alle parkeerplaatsen waren bezet. Zij zocht 1 geparkeerd staande auto uit, belde een takelbedrijf en stond erop dat die auto weggesleept werd, zodat zij op die plek kon parkeren🙄… — Bas Wijnen (@POL_de_Mare) July 28, 2020

De dame bleek wel iets met auto’s te hebben want begaf zich zaterdagmiddag naar het tankstation. Ze drukte daar meerdere noodknoppen in waardoor de benzinetoevoer afgesloten werd. Mevrouw werd aangehouden voor verstoring van de openbare orde. Toen werd het duidelijk dat het niet de hitte was waar deze mevrouw last van had. Op advies van de crisisdienst werd mevrouw vanwege psychische problemen overgebracht naar een zorginstelling.

