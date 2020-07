Man kocht Lamborghini van coronasteun

Ongelooflijk maar waar. Een niet verwarde man kocht een Lamborghini van coronasteun

Gratis geld. Het klinkt altijd heel erg interessant. In de meeste gevallen weet je dat het redelijk fout afloopt. Toch zijn er lieden die de onbetamelijke wegen niet schuwen en zich op die wijze willen verrijken.

Makkelijk

Je kan een eigen crystal meth-imperium beginnen, maar het kan zoveel makkelijker als je in een korte tijd veel geld op je rekening wil krijgen. Wat je moet doen is simpel: ga staatshulp aanvragen! Dat is precies wat David T. Hines gedaan heeft (in het Nederlands: David H.). Hij vroeg namens diverse bedrijven staatsteun in verband met de coronacrisis, zo meldt de New York Times. Uiteindelijk vroeg hij voor meer dan 13.500.000 dollar aan steun aan. Het meest bizarre is dat David H. deze steun ook daadwerkelijk kreeg toegewezen.

Excessen

Jazeker, je leest het goed. Ondanks dat het zeer te betwijfelen was of de aanvraag gehonoreerd diende te worden, had hij het geld al op de rekening staan. En wat doe je dan? Precies, je gaat je laven aan allerlei excessen. Voorbeelden van deze excessen waren peperdure hotelovernachtingen en uitgaven bij een juwelier. Uiteraard kocht Hines ook een auto, een heuse Lamborghini Huracán EVO, een van de leukere sportwagens van het moment. Je leest het goed, de man kocht een Lamborghini van coronasteun. Oh ja, hij gaf ook veel geld uit aan ‘datingsites’. Noemen ze dat zo tegenwoordig?

Fraude

Volgens de aanklager is er sprake van fraude. Het geld is immers niet gebruikt voor de bedrijven van Hines, die sowieso al van het schimmige soort schijnen te zijn. Volgens de verdediging van David Hines is hij onschuldig en hebben zijn bedrijven daadwerkelijk last van de coronacrisis. De beste man is inmiddels opgepakt door de autoriteiten en moet binnenkort voorkomen bij de rechter.

Via: De Telegraaf.