Koop deze kneiterdikke Brabus bij Domeinen

Deze Brabus S 63 AMG Coupé is een tikkeltje fout, maar niet té fout.

Grote coupés van Mercedes: het zijn altijd al foute bakken geweest. Maar dan wel in de categorie ‘lekker fout’. Daarom is het hartstikke jammer dat de uitgaande generatie S-klasse Coupé de laatste was.

De S-klasse coupé was trouwens een stuk minder fout dan zijn voorganger, de CL. Zelfs in deze Brabus-uitvoering valt het nog best mee. Zo in het zwart met zilverkleurige velgen is het geen auto die ‘wansmaak’ schreeuwt. Wat natuurlijk niet wegneemt dat een Brabus S 63 AMG een foute bak is. Dat deze bij Domeinen staat helpt ook niet mee.

Als je een vluchtige blik op deze auto werpt zou je hem aan kunnen zien voor een normale S 63, maar dit is toch echt een Brabus. De Mercedes-sterren zijn namelijk vervangen door Brabus-logo’s, we zien Brabus-velgen en de kont is opgesierd met een Brabus-spoiler en een diffuser.

De grote vraag is of de motor ook onder handen is genomen door Brabus. Dat is natuurlijk wel leuk om te weten als je een bod wil uitbrengen op deze auto. Zoals gewoonlijk bij Domeinen is de beschikbare informatie echter zeer karig. En er is ook geen ‘700’- of ‘730’-logo op de achterkant die ons iets verteld over het vermogen. In het ergste geval heb je de standaard 585 pk van de S 63 AMG. Er zijn erger dingen.

Het interieur is ook nog een vermelding waard. Daar treffen we namelijk rood leer aan. Een puik kleurtje voor een AMG-interieur. Het geheel lijkt er ook nog vrij netjes uit te zien. De lage kilometerstand van 43.751 km zou daarom best kunnen kloppen. Alhoewel dat natuurlijk een gevaarlijke uitspraak is bij een Brabus S 63 AMG die op Domeinen staat.

We zien trouwens ook weer een oude bekende terug op Domeinen: de gele Diablo SV waar we een kleine twee maanden geleden over schreven. Deze keer krijgen we er wat nieuwe informatie bij: de handrem zit vast en de koppeling heeft ook zijn beste tijd gehad. Goed om te weten, want dit zijn dingen waar je bij Domeinen normaalgesproken pas achter komt ná de koop.