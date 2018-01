Brandstofverbruik auto’s VS boekt langzaam progressie

Gaat lekker daar.

Terwijl wij in Nederland harde financiële straffen krijgen voor het rijden van een onzuinige auto, kun je aan de andere kant van de plas de meest dikke bakken rijden voor een flink lagere prijs. Toch lag in 2016 het gemiddelde op 24,7 mp/g en daarmee werd een record verbroken, aldus de EPA. Niet eerder was het land zo ‘zuinig’. Toch gaan de verbeteringen langzaam. Het verbruik komt omgerekend neer op 9,1 l/100 km.

Sinds modeljaar 2004 is er vrijwel ieder jaar sprake van een verbetering. De metingen worden sinds 1975 uitgevoerd.

In een staat als Californië zie je redelijk veel elektrische- en hybride auto’s, maar in het binnenland is dat wel anders. De dikke V8-pickups verpesten het grotendeels voor het landelijke gemiddelde.

Autofabrikanten moeten aan de bak om aan de steeds strengere eisen te voldoen. Obama heeft tijdens zijn regeerperiode nieuwe standaarden gesteld voor het gemiddelde autoverbruik. Die werden in 2016 echter niet gehaald. Trump wil het systeem van Obama herzien, maar onder andere Californië heeft laten weten tegen deze plannen te zijn.

Kleinere en zuinigere motoren zijn noodzakelijk om het verbruik terug te dringen. Zeker op het gebied van grotere auto’s valt nog winst te halen. Ford heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om de V6 Ecoboost naar de nieuwe F-150 te brengen. De beste oplossing is natuurlijk (totale) elektrificatie. Zo is een Amerikaanse autofabrikant als Tesla een zegen voor de het landelijke gemiddelde.