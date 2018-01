Officieel: Bentley introduceert Bentayga V8

En daar is 'ie dan.

Er was al een V8-diesel in de Bentayga leverbaar en daar heeft Bentley een benzinemotor aan toegevoegd. Het gerucht hing al een tijdje in de lucht en nu is het nieuws dus officieel. Zoals verwacht betreft het de 4.0 twin-turbo V8 uit de rekken van de Volkswagen Groep.

De Bentayga V8 levert 550 pk en 770 Nm koppel. De luxe SUV sprint in 4,5 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van 290 km/u. Met deze prestaties is de V8 een fractie langzamer in vergelijking met de W12 (rijtest). Daar krijg je wel een veel zuinigere Bentayga voor terug, mocht je daar iets om geven. Het gemiddelde verbruik ligt op 11.4 l/100 km.

De V8-variant komt met optionele carbon keramische remschijven. Je herkent deze Bentayga aan zijn vier uitlaten (in plaats van twee ovale bij de W12) en zijn zwarte grille (in plaats van chrome). Wat dat betreft heeft de Bentayga V8 qua uiterlijk veel overeenkomsten met de V8 diesel. Klanten kunnen kiezen uit 11 verschillende ontwerpen voor de velgen.

Een prijs is nog niet bekendgemaakt. Verwacht een fors verschil met de W12-variant, aangezien alleen al de BPM een stuk lager komt te liggen. Hoewel de prijs nog niet bekend is, komt er vermoedelijk een nog goedkopere variant. Ik heb het over Bentayga plug-in hybride.