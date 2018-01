Deze idiote VW Transporter is de snelste bestelbus op aarde (en te koop!)

Misschien een leuke optie voor de lokale AH Bezorgservice.

Tien jaar geleden kreeg een tuningsbedrijf uit Berlijn plots de prettig gestoorde ingeving om de snelst mogelijke bestelbus in elkaar te schroeven. Niet veel later werd hun droom een realiteit, toen de door hen getunede Volkswagen Transporter het record van ‘Snelste Bestelbus ter Wereld’ wist te claimen op het beruchte Nardo (niet de W12 Nardo) testcircuit in Zuid-Italië.

De Transporter kreeg het voor elkaar om op het 12,6 kilometer lange circuit een topsnelheid van liefst 310,7 km/u te behalen. Ongekende snelheden voor een bestelbus, en het zal je dan ook niet verbazen dat er behoorlijk wat extra paarden getemd moesten worden om dergelijke hoogtes te bereiken. TH Automobile Berlin, het bedrijf achter de creatie, greep een 3,6-liter boxermotor uit de 911 Turbo (996) en peperde deze op tot ongeveer 800 pk. In gepaste stijl wierpen ze de zescilinder achterin de Transporter.

Inmiddels zijn de prestaties van de Transporter TH2RS ietwat gematigd, maar krachtig is de wagen even goed als voorheen. Hij mag dan wel ruim 150 pk kwijt zijn, met 647 paarden tot zijn beschikking is het nog altijd een bijzonder sterke auto. Volgens de verkoper moet de Transporter de 300 km/u nog prima kunnen halen, terwijl accelereren naar de 100 km/u ook geen probleem is. De auto is gestript van alles dat onnodig is en rijdt naar verluidt in 4,9 seconden naar de magische grens.

Het rappe gevaarte biedt overigens gewoon plek aan vijf personen. De inzittenden krijgen ieder een eigen kuipstoel toegewezen en nemen plaats aan weerzijden van de bestuurder, die direct in het midden zit. Denk McLaren F1, maar dan praktischer. Tenslotte heeft de bestelbus verschillende aerodynamische aanpassingen te verduren gekregen ter verbetering van de neerwaartse druk. Deze zijn echter niet zozeer zichtbaar, omdat de krachten vooral via de onderzijde van de auto hun werk doen.

De auto staat te koop in Duitsland, voor 155.000 euro. Dat is zonder meer een klap geld, maar gezien de auto jaren geleden ruim een ton meer kostte, is dit misschien je beste kans om hem nu aan te schaffen. Voor wat voor reden dan ook.

Met dank aan iedereen voor de tips!