BREEK: Hamilton evenaart record aantal titels Schumacher

Hij moest er even op wachten, maar uiteindelijk heeft Hamilton alsnog voor de herfst het record van Michael Schumacher geëvenaard.

Bij de eerste race van het seizoen van 2014 was het al duidelijk. Mercedes had het huiswerk voor het ‘nieuwe turbotijdperk’ veel beter gedaan dan de rest. Hamilton en Rosberg reden makkelijk naar een-tweetjes, een straatlengte voor de rest van het veld. We wisten toen al: dit gaat nog wel even zo duren. De motoren, waar Mercedes het grote voordeel had, waren officieel namelijk een aantal jaren ‘bevroren’.

De andere fabrikanten moesten zodoende vechten met hun handen achter de rug gebonden. Of ze moesten een Mercedes motor inkopen natuurlijk. Maar ja, Mercedes was wijselijk selectief over wie het haar koonjuweel gaf. Van teams als Williams, Force India en Manor had het fabrieksteam weinig te vrezen. Red Bull Racing kreeg de bom in de staart niet.

Eigenlijk stonden op dat punt nog maar twee dingen in de weg van Mercedes om alle titels in dit tijdperk binnen te hengelen. De eerste was Honda. Zij kwamen pas in 2015 terug en konden dus buiten de regels om hun eigen blubberdikke turbobom maken. De gedachtengang was simpel. Honda kijkt even wat Mercedes had gedaan met de ‘gespleten’ turbo, kopiëert dat, verbetert het concept nog even en wint samen met McLaren alles. Fernando Alonso dacht dit waarschijnlijk ook, maar zoals we weten werd het een episch debacle.

Toen kon er nog maar één ding roet in het eten van de Duitsers gooien: de regelgevers en eigenaren van de sport. Het is nou eenmaal grafsaai voor de casual toeschouwer als iedere keer dezelfde wint. Telkens als dat in het verleden gebeurde, werden de reglementen omgegooid in de hoop de pikorde op te schudden. Zo’n grote operatie bleef dit keer echter uit. De andere fabrikanten mochten (aanvankelijk via een token systeem) wel hun power units aanpassen, maar de voorsprong van Mercedes was te groot. Bovendien kregen de Silberpfeile ook hun chassis steeds beter voor elkaar. De dominantie was compleet.

Bovendien managete Toto Wolff de situatie ook handig. Eerst hadden we in ieder geval nog de strijd tussen Rosberg en Hamilton. Maar toen dat te heet werd en Rosberg wegging om plaats te maken voor wingman Bottas, gaf Mercedes Red Bull en Ferrari af en toe wat kruimels. Net genoeg om de FIA en Liberty Media niet uit wanhoop een radicale beslissing te laten maken omtrent de regels. Well played.

Zoals Schumacher in het verleden maximaal profiteerde van de dominantie van Ferrari, heeft Hamilton dat gedaan bij Mercedes. Alleen in 2016 moest hij de titel laten aan zijn frenemy Rosberg. Mede daarom stond de teller voor het seizoen van 2020 nog op zes titels voor Hamilton. Vijf daarvan behaalde hij voor Mercedes, eentje voor McLaren-Mercedes.

De verwachting van iedereen was dat Hamilton dit jaar Schumachers record te evenaren. Door het Coronavirus dat aan het begin van het jaar de boel op stelten zette, was dat echter even twijfelachtig. Maar uiteindelijk ging het circus alsnog los. De theorie dat een ander team Das Haus kon bedreigen, kon meteen de ijskast weer in. Mercedes bleek weer uiterst dominant. En dat betekent automatisch dat Hamilton zijn titel in de tas had, want we wisten al van vorige seizoenen dat Bottas de Brit niet het hele seizoen kan bijblijven.

Volgend jaar blijven de reglementen wederom gelijk, dus is het vrijwel zeker dat Hamilton voor zijn achtste titel gaat. Hij is dan in zijn eentje de recordhouder. Maar nu Shuey en Lil’ Lewis nog gelijkstaan: wie is volgens jou de beste?