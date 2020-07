Geef je dikke Mercedes de kleur van een busje

Alles kan bij Mercedes. Zelfs je dikke E63S de kleur van een busje geven.

Autoblogs jarenlange campagne om meer auto’s een kleurtje te geven werpt zijn vruchten af. Nog niet zo zeer bij Nederlandse kopers van een nieuwe Porsche 911 Turbo S, maar wel elders. Speciale kleurtjes zijn hot. Niet gek, gezien de absolute noodzaak van de moderne wereldburger om eigendommen te personaliseren.

Verschillende fabrikanten bieden al lang programma’s aan waarbij je tegen (forse) betaling een kleur van buiten het normale palet te specificeren op je nieuwe aanwinst. Zo is daar bijvoorbeeld BMW Individual, Porsche Exclusive en Ferrari Tailor Made. Bij Mercedes kan je al jarenlang mooi spul kopen onder de naam Designo (Manufaktur). Maar misschien liep Mercedes inmiddels toch een beetje achter op dit vlak.

Hoe dan ook heeft Mercedes besloten het programma nog maar eens een uitbreiding te geven. Je kan nu alle kleuren bestellen uit Mercedes’ verleden (teruggaand tot aan de jaren ’50 tenminste), maar het mag ook een kleurtje zijn van een andere fabrikant. Ook vor het interieur zijn er meer mogelijkheden. Je kan alle Designo combo’s uit het verleden aanvinken, hoe onsmakelijk ook. De G Klasse heeft een aparte positie bij Designo Manufaktur. Voor de G-wagon zijn nu 34 speciale kleuren en 54 interieur samenstellingen mogelijk.

Om het feestje luister bij te zetten heeft Mercedes twee modellen samengesteld. De ene is een S63 Cabriolet in Designo Manufaktur Deep Green met een Light Brown Exclusive Nappa interieur. De andere is een E63S AMG Estate in Designo Manufaktur Steel Blue met een AMG Black Exclusive Nappa interieur. Geinig detail is dat dit kleur Steel Blue oorspronkelijk geleverd werd op de Mercedes Sprinter. Dikke bus, jungeh!