Volvo verzint bijzondere reden voor nieuwigheidje

Menen ze dit echt?

Waar staat Volvo anno 2025 (bijna 2026) nou echt om bekend? En nee, nu niet allemaal ‘Chinese rommel’ of ‘auto’s die maar half af zijn’ zeggen. De Zweden hopen dat veiligheid de eerste term is die in je opkomt. Aan dit gedroomde imago werken ze bij Volvo nog altijd hard, maar nu gaan ze wat mij betreft wat te ver.

Wat is er nieuw? Volvo maakt zijn modellen van de toekomst nog een tikkeltje veiliger dankzij een nieuw lettertype. Ja, echt waar. Sterker nog, typografiestudio Dalton Maag is ingehuurd om met een nieuw font te komen. Deze ontwerpers tekenden eerder de lettertypes voor onder andere BBC, DHL, Ducati en Netflix. Het nieuwe veilige lettertype heet Volvo Centum. Het verwijst naar het aanstaande eeuwfeest van Volvo in 2027.

Hoe kan een lettertype veilig zijn?

Natuurlijk hoort er een boel marketingblabla bij het nieuwe lettertype. Zo zijn de tekens ”speciaal ontworpen met het oog op duidelijkheid en veiligheid”. De letters moeten sneller leesbaar zijn, de aandacht verscherpen en de rijervaring rustiger maken. Krijg je al braakneigingen van die tekst? Sla de volgende quote dan maar over.

Dit is geen niet zomaar een lettertype, dit een een stille innovatie in auto-ontwerp. Elke ronding, elk letteruiteinde, elke spatiëring is zorgvuldig ontworpen om visuele ruis te verminderen en bestuurders te laten focussen op wat belangrijk is: veiligheid, duidelijkheid en eenvoud.

Kom niet boven de 100 km/u

Een van de creatieve breinen bij Dalton Maag heet Zeynep Akay. Volgens haar is de typografie ”ontwikkeld om te presteren onder druk, in verschillende talen en bij snelheden tot 100 km/u”. Fantastisch, maar wat doe je boven de 100 km/u dan? De topsnelheid in zo’n beetje iedere moderne Volvo is tegenwoordig begrensd op 180 km/u. Geen schrikbarende snelheid, maar wel een stukje sneller dan 100 km/u.

Goed, je kunt Volvo Centum voor het eerst tegenkomen in de aanstaande EX60. Daarna komt het lettertype in andere modellen en op andere plekken, zoals in reclames en op websites. Het mag duidelijk zijn: ik zie de voordelen er niet zo van in. Het lettertype wijkt in mijn ogen nauwelijks af van de bestaande Volvo-typografie. Of moet ik stoppen met mijn azijndieet?