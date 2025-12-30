Dit verandert er in 2026 voor de zakelijke rijder

Een auto van de zaak? Dit moet je weten voor het nieuwe jaar!

De overheid sleutelt ook richting 2026 verder aan fiscale voordelen rond leaseauto’s, met name elektrische modellen. Zie het als een stapje richting de nog zwaardere maatregelen die in 2027 zullen komen. Voor wie nu een leasecontract afsluit – of verlengt – is het dus verstandig om vooruit te kijken. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

Youngtimerregeling

Even leek het einde van de youngtimerregeling in zicht, maar daar is gelukkig verandering in gekomen dankzij de Eerste Kamer. In 2026 blijft de youngtimerregeling ongewijzigd: een auto van 15 jaar of ouder valt nog steeds onder de regeling. Dat betekent dat je nog een jaar langer bijtelling betaalt over de dagwaarde in plaats van de catalogusprijs.

Juich echter nog niet te vroeg: vanaf 2027 verandert dit alsnog en wordt de ondergrens verhoogd naar 25 jaar. Je kunt je dus het beste in 2026 alvast voorbereiden op de wetswijziging.

Bijtelling op de EV van de zaak

De bijtelling voor elektrische auto’s gaat in 2026 omhoog, maar minder hard dan eerder gepland. In 2025 betaalde je nog 17 procent bijtelling over de eerste 30.000 euro op een elektrische auto van de zaak. Het idee was om dat in 2026 te laten stijgen naar 22 procent. Het uiteindelijke besluit: een stijging naar 18 procent.

Wat je daarvan merkt? Als je nu een elektrische leaseauto rijdt met een cataloguswaarde van 50.000 euro, betaal je in 2025 nog 9.500 euro per jaar. In 2026 groeit dit bedrag naar 9.800 euro. Daar komt nog de inkomstenbelasting overheen. Bij een inkomstenbelastingtarief van bijvoorbeeld 37 procent, betaal je netto ongeveer 120 euro meer per jaar, of zo’n 10 euro per maand.

De pseudo-eindheffing komt eraan

En toen stond daar ineens de term ‘pseudo-eindheffing‘ in de miljoenennota. De term houdt het volgende in: niet-elektrische auto’s van de zaak die ook privé worden ingezet, krijgen te maken met een extra belasting. De ondernemer bij wie de auto op de zaak staat, betaalt per jaar 12 procent belasting over de nieuwprijs.

Een voorbeeld: stel, je hebt een benzineauto van de zaak met een nieuwprijs van 50.000. Dat betekent dat jouw baas door de pseudo-eindheffing 6.000 euro extra belasting per jaar moet betalen.

Voor 2026 hoeven zakenmensen hier nog geen rekening mee te houden, want de regel gaat pas in 2027 in. Toch is het wel handig om voor te sorteren op de regeling. De benzineauto van de zaak gaat in 2027 extra duur worden. Let op: ook woon-werkverkeer geldt hierbij als privékilometers. Nog een keer opletten: alleen EV’s komen onder de eindheffing uit. Hybrides krijgen wel gewoon te maken met de regeling.

