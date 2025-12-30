Dikste Porsche Cayman ter wereld staat gewoon te koop op Marktplaats

Veel beter dan dit wordt het niet voor de 718-klant.

De Cayman en Boxster kregen geregeld (al dan niet terecht) het stempel ‘baby-911′. Porsche deed die term volledig de das om met de 718 Cayman GT4 RS. De ’te heet gewassen 911′ kreeg een GT3 RS-achtige metamorfose en een harttransplantage om van te smullen. Maar het kon nog lekkerder, zoals deze Porsche op Marktplaats aantoont.

Voor de volledigheid: de nieuwe krachtbron betreft de 4,0-liter zescilinder boxermotor uit de 911 GT3 die 500 pk levert bij 8.400 toeren per minuut. De zespitter hoor je dan lekker schreeuwen, maar nog indrukwekkender is het geluid van de aanzuigende lucht van de luchthapper vlak achter je oor. Goed, ik droom weg.

Extra lekker dankzij Manthey

De GT3-motor in combinatie met het lage gewicht van de Cayman zorgt voor een 0-100-tijd van maar 3,4 seconden. De topsnelheid? 315 kilometer per uur. Alsof dat nog niet genoeg was, bracht een vorige eigenaar deze 718 in ‘Indisch-rot’ naar Manthey Racing.

Het pakket begint met een nog grotere achtervleugel. De spoiler is 85 mm breder dan de standaard taartschep en is verstelbaar in vier standen. In de meest agressieve hoek produceert de vleugel 169 kilo neerwaartse druk bij 200 km/u. Da’s bijna twee keer zoveel als bij de originele GT4 RS.

Daar voegt MR nog eens andere zijskirts, een nieuwe diffuser, extra louvres en aerodiscs aan toe. Onderhuids blijft de Porsche ook niet standaard. De ophanging is instelbaar, de remleidingen zijn van staal en Manthey leent de titanium rolkooi van het Weissach-pakket. Breng de ge-Mantheyde GT4 RS naar de Nordschleife en je zou zes seconden sneller moeten zijn dan de standaard GT4 RS.

De Porsche 718 Cayman GT4 RS Manthey Racing op Marktplaats

Nu is het tijd voor de dikste Cayman die ik ooit heb gezien om naar een nieuwe eigenaar te gaan. Het exemplaar kwam in september 2024 uit de fabriek rollen en is later naar Nederland geïmporteerd. Sinds de bouw is er 7.848 kilometer mee gereden.

Dan het slechte nieuws: het prijskaartje. Bij een eerdere berekening van ons concludeerden we dat de MR-versie van de GT4 RS nieuw minimaal drie ton zou kosten. De Porsche 718 Cayman GT4 RS Manthey Racing op Marktplaats staat in Gorinchem te koop voor 249.875 euro. Valt dan nog mee, toch?