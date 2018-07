Popcorn! Bottas boos, wil gesprek met Toto Wolff

Bottas boem! Bottas boos!

Valtteri Bottas beleefde vanmiddag niet bepaald de race van zijn leven in Hongarije (verslag). VB77 weerde zich eerder dit jaar nog kranig tegen Lewis Hamilton. Sterker nog, als hij niet de nodige pech had gehad in de eerste handjevol races, had hij op dat moment waarschijnlijk zelfs de leiding gepakt in het kampioenschap. Maar ja, ‘als dans’ tellen niet, zeker niet in de topsport. De realiteit is dat HAM inmiddels alweer een flinke voorsprong heeft genomen op zijn teamgenoot, die dit jaar nog niet wist te winnen. Dit gegeven lijkt zich de laatste drie races ook te weerspiegelen in de strategie van het team.

In Silverstone was Mercedes’ strategie al een beetje twijfelachtig (verslag). Het team liet Bottas spartelen op oude bandjes, waardoor hij Vettel terugdrong in de klauwen van Hamilton. Dit was echter nog wel te verdedigen. Als Bottas (net als Vettel) gestopt was, was hij vrijwel zeker tweede geworden tenzij hij Vettel op de baan had kunnen inhalen. Dat laatste was de hele race al niet gelukt, dus onwaarschijnlijk. Door niet te stoppen won BOT track position. Als de banden het zouden houden, zou hij zijn achtervolgers met kunst en vliegwerk wellicht achter zich kunnen houden. Dat werkte uiteindelijk (zoals je had kunnen verwachten) niet en Hamilton profiteerde. Hij werd alsnog tweede voor eigen publiek, achter Vettel maar vóór Bottas.

Een week geleden in Duitsland werd het allemaal nog wat pijnlijker (verslag). Waar Toto Wolff in het verleden (toen Mercedes oppermachtig was) nog liet optekenen dat hij niet over zou gaan tot teamorders, werd die notie in Germanië gelogenstraft. De coureurs werden verordonneerd elkaar in de eindfase van de race niet meer aan te vallen. Na de race zei Toto dat dit ook had kunnen gebeuren met Bottas aan de leiding en Hamilton op de tweede plaats. De realist wist al dat dit niet per se waar is, maar Bottas kon zich er mentaal in ieder geval aan vasthouden/achter verstoppen.

Maar vandaag was het weer ‘raak’. Toen Ferrari Kimi vanaf de vierde plaats naar binnen haalde, besloot Mercedes met Bottas meteen de strategie te kopiëren teneinde de ‘undercut’ te coveren. Maar was dat wel nodig? Hamilton reed nadien namelijk nog negen ronden door op dezelfde compound (Ultrasofts). Bottas kwam op de baan terug achter Gasly, dus die moest hij ook nog even inhalen, wat tijd kost.

Dankzij de nodige mazzel -Vettel werd opgehouden door achterblijvers en kende daarna een matige stop- en met dank aan twee snelle rondjes van hemzelf, wist Bottas Vettel nét te coveren toen de laatste zijn pitstop maakte. Vanaf dat moment fungeerde hij de facto als schild voor Hamilton, die zo’n zeven seconden voor Bottas rondreed. Met zijn verse Ultrasofts had Vettel normaal gesproken misschien nog een kans gehad om het gat met Hamilton te dichten, maar nu verloor het tweetal alleen maar tijd op Hamilton.

We weten inmiddels dat BOT daar zelf verder niks mee opschoot. Terwijl Kimi een tweede stop maakte, liet Mercedes Bottas doorbeulen. Net als in Silverstone, gaven zijn inmiddels stokoude banden dan ook de geest in de slotfase van de race. Het is niet dat Mercedes niet weet dat dit zou kunnen gebeuren: het hele weekend mouwen ze al dat hun auto niet goed met de banden om kan gaan. Na het nodige spektakel strompelde Valtteri slechts als vijfde over de meet. Inmiddels weten we dat hij ook nog een straf van 10 seconden en twee strafpunten op zijn licentie heeft gekregen van de FIA voor de clash met Ricciardo.

Begrijpelijkerwijs stond de Fin dan ook niet te stuiteren van vreugde na de race. Zijn humeur werd er niet beter op toen hij geconfronteerd werd met de uitspraken van Toto Wolff. Deze bestempelde Bottas eerder voor de camera als de ideale wingman voor Hamilton vandaag. Daar is geen woord aan gelogen, maar het is ook niet vreemd gezien bovenstaande dat deze uitspraak bij Bottas in het verkeerde keelgat schoot. De koele Fin reageerde tegen Sky Sports dan ook als volgt:

Ten eerste doet het woord wingman me pijn. Ten tweede was er voor mij vandaag helemaal niks positief aan deze race. Ik denk dat we hier maar even over moeten napraten.

Oooooh snap. Someone’s got some explaining to do. Het is alleen te hopen voor Valtteri dat die uitleg niet een hard gelag voor hem wordt. Zoals hij zelf al aangeeft staat Hamilton nu een straatlengte voor op hem in het kampioenschap, dus een beslissing van Mercedes om alle ballen op Hamilton te spelen is misschien niet zo vreemd. Yep, het leven is hard voor tweede coureurs in de F1.