Breek: Lamborghini Huracán is uitverkocht

Een nieuwe Lamborghini Huracán kopen zit er niet langer in, de supercar is uitverkocht.

Heerlijk, het is zomer. De ideale tijd om je supercar uit te laten. Als je er nog geen hebt kun je er eentje overwegen. Als het maar geen Lamborghini Huracán betreft, want de supercar is uitverkocht!

Huh?

Ik hoor je denken huh, dit is toch een reguliere productieauto en geen gelimiteerde machine? Dat klopt. Maar, de Huracán gaat richting het einde van zijn carrière. Door de jaren heen zijn er behoorlijk wat varianten uitgebracht. De Tecnica is de nieuwste variant en dan komt er ook nog de Sterrato. Daarna is het afgelopen.

De opvolger van de Gallardo overtrof Lambo’s wildste verwachtingen. Mede dankzij een automaat met dubbele koppeling en zijn betrouwbare 5.2-liter V10 werd het een hit: een supercar die iedereen kan rijden. Meer dan 20.000 exemplaren van de instap-Lambo supercar werden er verkocht.

Lamborghini Huracán uitverkocht

Terug naar het topic. In een interne email die in handen is van Autoblog.nl informeert Lamborghini dat het niet langer mogelijk is om een nieuwe Huracán te bestellen. Het aantal bestellingen is flink opgelopen. Daardoor is de productiecapaciteit tot het einde van de productiecyclus van de Huracán bereikt. Met ander woorden: een nieuwe bestellen is niet langer mogelijk, er is geen productieslot meer beschikbaar.

Momenteel rollen de EVO Spyder, STO en Tecnica van de band bij Lamborghini. Er is nog een sprankje hoop voor de koper die echt graag een nieuwe wil bestellen. Denk aan bestaande orders die geannuleerd worden waardoor er een slot vrijkomt. Besef echter dat de vraag naar het model enorm is. Je moet dus wel heel veel geluk hebben als de dealer je opbelt omdat iemand anders zijn order heeft geannuleerd.

Daarnaast gaat Automobili Lamborghini SpA de komende periode kijken of ze toch nog extra productiecapaciteit kunnen realiseren. Het merk is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van materiaal. Er is niet alleen een tekort aan chips, maar ook aan koolstofvezel en bekabeling, aldus Lamborghini in de email.

Huracán Sterrato

Zonder extra productiecapaciteit kun je het kopen van een EVO Spyder, STO of Tecnica wel vergeten. Maar laten we de Huracán Sterrato niet vergeten. Het model moet officieel nog aangekondigd worden. Daarna gaan de orderboeken voor dit model open. Lamborghini zegt dat dit ergens in de komende maanden gaat gebeuren, maar besef dat dit een zeer gelimiteerd model is. Bovendien zal de prijs aanzienlijk hoger komen te liggen in vergelijking met de andere modellen van de Huracán.